Les contrats à terme sur les actions américaines reculent alors que les investisseurs évaluent les risques de guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures: Dow en baisse de 0,35%, S&P 500 en baisse de 0,16%, Nasdaq en baisse de 0,15%

* Le conflit au Moyen-Orient soulève des inquiétudes quant à l'inflation, compliquant les décisions politiques de la Fed

* Broadcom bondit grâce à de fortes prévisions de revenus pour les puces d'intelligence artificielle

* Les valeurs de l'énergie et de la défense sont en hausse alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage

(Mise à jour des prix tout au long de l'année) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa sixième journée, soulevant des inquiétudes quant à de nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Contribuant à limiter les pertes, Broadcom < AVGO.O > a projeté que le chiffre d'affaires de ses puces d'intelligence artificielle dépasserait les 100 milliards de dollars l'année prochaine, ce qui a fait grimper les actions du concepteur de puces de 6,4 % dans les échanges de pré-marché.

Bien que la guerre aérienne entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ne montre aucun signe d'apaisement, les principaux indices de Wall Street se sont mieux comportés que leurs homologues européens et asiatiques cette semaine, aidés principalement par un rebond des valeurs technologiques qui ont été les plus touchées par la chute du mois de février.

La reprise des valeurs technologiques au cours de la séance précédente a permis au Nasdaq de récupérer toutes ses pertes hebdomadaires, ce qui devrait lui permettre de clôturer la semaine en territoire positif si ces gains se maintiennent jusqu'à vendredi.

Néanmoins, une perturbation prolongée du transport maritime par le détroit stratégique d'Ormuz est susceptible d'alimenter davantage les pressions inflationnistes par le biais des coûts de l'énergie et du transport maritime, à un moment où les droits de douane américains ont déjà compliqué les perspectives de la politique monétaire de la Fed.

Tout signe indiquant que les prix du brut pourraient atteindre 100 dollars le baril serait inquiétant pour les marchés et les investisseurs étaient à l'affût d'informations indiquant que le conflit pourrait toucher à sa fin.

Les décideurs politiques ont largement reconnu la nécessité d'attendre et d'évaluer l'impact sur l'économie, bien que les investisseurs anticipent les pressions sur les prix pour retarder une réduction de 25 points de basedes taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre par rapport à juillet, selon les données compilées par LSEG .

"Les perspectives de la politique de la Réserve fédérale deviennent plus compliquées. Un choc énergétique prolongé réduirait la marge de manœuvre pour les réductions de taux, en particulier si l'inflation globale s'accélère à nouveau. Ce risque est désormais pris en compte par les marchés en temps réel", a déclaré Daniela Hathorn, analyste principal de marché chez Capital.com.

À 07:17 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 173 points, soit 0,35%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 11,25 points, soit 0,16%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 38,5 points, soit 0,15%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX a légèrement augmenté, reflétant laprudence généraledes investisseurs, tandis que les contrats à terme liés à l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont baissé de 0,5 %.

Les valeurs du secteur du voyage, qui sont les plus sensibles aux prix de l'énergie, se sontnégociées dans une fourchette allant de la stagnation à la baisse. American Airlines AAL.O a glissé de 0,7%, tandis que Carnival CCL.N a peu varié

Les prix des métaux précieux, valeur refuge, ont légèrement augmenté, aidant le mineur Harmony Gold HMY.N à gagner 1,7 %.

Un conflit prolongé pourrait également perturber les approvisionnements de matériaux clés pour la fabrication de semi-conducteurs et entraver le déploiement de centres de données par les leaders de l'IA au Moyen-Orient. Les titres de puces ont également été mitigés, avec Nvidia NVDA.O en baisse de 0,4 %, tandis que Marvell Technology MRVL.O a augmenté de 2 %.

Les sociétés énergétiques telles que Cheniere Energy LNG.N et Valero Energy VLO.N ont légèrement augmenté, tandis que les valeurs de défense telles que RTX RTX.N et Aerovironment

AVAV.O ont ajouté 0,4 %et 2,1 %, respectivement.

Parmi les autres mouvements notables, Trade Desk TTD.O a bondi de 20,1 % après que The Information a rapporté qu'OpenAI a eu des discussions préliminaires avec l'entreprise de technologie publicitaire pour vendre des annonces.

Les remarques de la vice-présidente de la Fed, Michelle Bowman, sont attendues plus tard dans la journée, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. Les projecteurs se tourneront vers le rapport sur les emplois non agricoles vendredi.