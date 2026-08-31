Les contrats à terme sur les actions américaines reculent alors que les frappes au Moyen-Orient attisent les craintes inflationnistes

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,18%, S&P 500 -0,17%, Nasdaq -0,1%

* La position restrictive de Warsh attire l'attention sur les prochaines données

* Nvidia et les fabricants de puces progressent en pré-ouverture

(Mise à jour des cours)

par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement reculé lundi après que des affrontements militaires entre les États-Unis et l’Iran ont fait grimper les cours du pétrole , attisant les craintes inflationnistes alors que les perspectives en matière de taux d’intérêt deviennent plus restrictives.

Ces baisses pourraient donner le ton pour le mois de septembre, qui est généralement un mois faible pour les actions, et devraient faire monter la pression lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine le mois prochain.

Les traders estiment à près de 60% la probabilité d’une hausse des taux lors de la réunion de septembre, selon l’outil CME FedWatch, soit une forte augmentation par rapport aux 41,4% enregistrés il y a une semaine, après que le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que les responsables pourraient devoir relever les taux d’intérêt si l’inflation ne redescendait pas vers l’objectif de 2% fixé par la banque centrale.

« Le président Warsh a délivré un message nettement plus belliciste que ce à quoi s'attendaient les investisseurs, indiquant très clairement qu'aucun assouplissement monétaire n'était à l'horizon », a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux pour la région Asie-Pacifique chez Invesco.

Les commentaires de Warsh, prononcés vendredi lors de sa première intervention au symposium de la Fed à Jackson Hole, font suite à des données mitigées ces dernières semaines.

Un rapport sur l’inflation des prix à la consommation publié en début de mois indiquait que les pressions sur les prix étaient modérées, mais l’indice des dépenses de consommation personnelles, l’indicateur privilégié par la Fed,s’est révélé plus élevé que prévu .

Cette ambiguïté pourrait accroître l’importance du rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis, attendu le 4 septembre. Les rapports récents n’indiquaient pas que « les tendances sous-jacentes se soient sensiblement améliorées », a déclaré Warsh vendredi.

« Les acteurs du marché attendent avec davantage d'appréhension les chiffres de l'emploi non agricole américain de vendredi, qui devraient constituer le temps fort de la semaine boursière dans un contexte d'incertitude accrue concernant la politique monétaire », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

À 6 h 29 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 94 points, soit 0,18%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 13,25 points, soit 0,17%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 28,75 points, soit 0,1%.

Nvidia NVDA.O a progressé de 0,64% avant l'ouverture et a été le seul titre en hausse parmi les "Magnificent Seven". D'autres fabricants de puces ont également progressé: Intel

INTC.O , Lam Research LRCX.O et Texas Instruments TXN.O ont respectivement gagné 0,8%, 1% et 0,5%.

« Je continue de privilégier les secteurs du marché liés à des thèmes de croissance structurelle tels que l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques », a déclaré Chao, d’Invesco.

Les frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran ont repris au Moyen-Orient, où les perturbations dans le détroit d'Ormuz ont entravé les livraisons de pétrole.

Les valeurs énergétiques ont progressé après un bond de près de 6% du Brent LCOc1 , Halliburton HAL.N et Valero Energy

VLO.N gagnant respectivement 2,29% et 1,91%.

La plupart des valeurs liées aux cryptomonnaies ont progressé, le bitcoin se maintenant au-dessus des 78 000 dollars. Coinbase COIN.O , Strategy MSTR.O et CleanSpark

CLSK.O ont respectivement gagné entre 0,78% et 1,92%.

L'action GameStop a reculé de 2% après que le distributeur de jeux vidéo a annoncé s’attendre à une baisse de son chiffre d’affaires net au deuxième trimestre en raison de fermetures de magasins prévues et de la cession de ses activités en France.