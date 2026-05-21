Les contrats à terme sur les actions américaines reculent alors que le prix du pétrole bondit en raison de la recrudescence des tensions avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,1%, S&P 500 -0,2%, Nasdaq -0,4%

* Walmart recule après avoir maintenu ses objectifs annuels

* Les actions Quantum bondissent après l'annonce d'une subvention de 2 milliards de dollars par l'administration Trump

(Mise à jour des cours) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé jeudi, les prix du pétrole ayant bondi à la suite d'un articlede Reuters indiquant que le Guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, avait ordonné que l'uranium de qualité quasi militaire du pays ne soit pas exporté, ce qui a douché les espoirs de pourparlers de paix.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi de 1,8% à 106,93 dollars le baril après la publication de cet article.

O/R

Les prix du brut avaient baissé plus tôt dans la séance, dans l'espoir d'une avancée diplomatique, le Pakistan ayant intensifié ses efforts pour accélérer les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. Mais l'article de Reuters a ravivé les inquiétudes concernant les tensions au Moyen-Orient et le risque de perturbations prolongées autour du détroit d'Ormuz.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence a grimpé à 4,607%, reprenant sa récente ascension après avoir mis fin mercredi à une série de trois jours de hausse. L'absence de progrès significatifs vers la réouverture du détroit a alimenté les craintes inflationnistes, faisant grimper les rendements et pesant sur les actions.

Les investisseurs ont également analysé une nouvelle série de résultats d'entreprises. Walmart WMT.O a reculé de 1,6%en pré-ouverture après que le plus grand distributeur mondial a maintenu ses objectifs annuels et prévu un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux estimations, dans un contexte économique américain tendu.

L'action de Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, est restée stable après que ce géant de l'IA ait prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street et annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars.

Son titre a bondi de près de 20% depuis le début de l'année, mais le rythme de croissance s'est ralenti, les investisseurs estimant que Nvidia devra faire face à une concurrence plus rude, non seulement de la part des géants de la tech, mais aussi de ses concurrents dans le secteur des puces, notamment Intel

INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

"L'attention du marché se concentre désormais sur la durée pendant laquelle Nvidia pourra maintenir cette dynamique", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell. "La concurrence croissante est un facteur clé qui pèse sur les investisseurs, Nvidia n'étant plus seule en tête."

À 7 h 21 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 65 points, soit 0,13%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 perdaient 16,25 points, soit 0,22%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 , cédaient 105,5 points, soit 0,36%.

Les investisseursont égalementsuivi de près SpaceX après que la société a dévoilé mercredi son dossier d'introduction en bourse , donnant au marché un premier aperçu des sommes que le milliardaire Elon Musk consacre à l'IA alors qu'il mise sur la transformation du fabricant de fusées en une entreprise plus large axée sur l'IA.

Du côté des données économiques, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les enquêtes sur l'activité des entreprises sont attendues plus tard dans la journée et pourraient fournir de nouveaux indices sur la santé de l'économie.

L'action Intuit INTU.O a chuté de 14% après que le fabricant de logiciels a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour son logiciel de déclaration d'impôts, TurboTax, et annoncé qu'il allait supprimer 17% de ses effectifs à temps plein.

Dans le même temps, l'action IBM IBM.N a grimpé de 6,3% après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration Trump accordait 2 milliards de dollars de subventions à neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, dont 1 milliard reviendrait à IBM.

GlobalFoundries GFS.O a progressé de 9,7%, D-Wave Quantum

QBTS.N a bondi de 19,3%, Rigetti Computing RGTI.O a gagné 14,6% et Infleqtion INFQ.N a progressé de 26%.