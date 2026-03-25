Les contrats à terme sur les actions américaines progressent grâce à l'espoir d'un cessez-le-feu au Proche-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en hausse: Dow 0,87%, S&P 500 0,84%, Nasdaq 1,02%

* Les actions d'Arm bondissent alors que la nouvelle puce d'intelligence artificielle devrait générer des milliards de dollars de revenus

* Les actions du secteur de l'espace augmentent après que SpaceX pourrait déposer un dossier d'introduction en bourse cette semaine

* Le directeur général de BlackRock estime que le pétrole pourrait dépasser 150 dollars le baril et provoquer une récession mondiale

(Mises à jour avec les prix) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont grimpé mercredi après que les médias avaient rapporté que les États-Unis cherchaient à obtenir un cessez-le-feu d'un mois dans leur guerre avec l'Iran, ce qui a apaisé les craintes des investisseurs concernant les perturbations prolongées de l'approvisionnement en énergie.

Le New York Times a rapporté que Washington avait envoyé à l'Iran un plan en 15 points pour mettre fin à la guerre. La chaîne israélienne Channel 12 a déclaré que les États-Unis prévoyaient de discuter de ce plan au cours du cessez-le-feu proposé .

Le Pakistan a transmis à l'Iran une proposition des États-Unis, et le Pakistan ou la Turquie pourraient être les lieux de discussion pour une désescalade de la guerre dans le Golfe, a déclaré un haut fonctionnaire iranien à Reuters. Téhéran a jusqu'à présent nié en public qu'il négocierait avec l'administration Trump.

"Bien que nous n'envisagions pas une escalade américaine à l'avenir, nous serions également surpris de voir une résolution à court terme.... Il pourrait y avoir un scénario dans lequel la combinaison d'un Iran résilient et de la hausse des prix de l'énergie obligerait le président Trump à une escalade, mais cela ne semble pas imminent", a déclaré Mike O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading.

Les marchés mondiaux sont devenus optimistes après les rapports, espérant une percée qui pourrait aider à rétablir la navigation à travers le détroit crucial d'Ormuz. Les prix du pétrole ont chuté deprès de 4 %, ce qui a renforcé l'appétit pour le risque.

"Les investisseurs devraient être prudents et ne pas s'attendre à une reprise rapide des flux énergétiques, mais notre hypothèse de base est qu'ils seront rétablis sans dommages économiques significatifs ou durables", ont déclaré les analystes d'UBS Global Wealth Management.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse mardi , le rallye de soulagement déclenché par la décision du président Donald Trump de reporter les frappes sur le réseau électrique iranien ayant fait long feu.

À 07h02 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 406 points, soit 0,87%, le S&P 500 E-minis EScv1 a ajouté 55,25 points, soit 0,84%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a gagné 248 points, soit 1,02%.

Les actions des contrats à terme qui suivent l'indice des petites capitalisations Russell 2000 RTYcv1 ont augmenté de 1,28%.

Le directeur général de BlackRock BLK.N , Larry Fink, a déclaré que les prix du pétrole pourraient atteindre 150 dollars le baril et provoquer une "récession mondiale" si l'Iran "reste une menace" même après la fin de la guerre.

La flambée des prix du pétrole liée au conflit iranien a ravivé les craintes d'inflation, compliquant les perspectives des banques centrales en matière de taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, alors qu'ils anticipaient deux réductions avant que la guerre n'éclate.

Dans les mouvements de pré-marché, les actions cotées en bourse d'Arm ARM.O ont bondi de13,3 % après que la société a dévoilé une nouvelle puce de centre de données d'IA qui devrait rapporter des milliards de dollars en revenus.

D'autres fabricants de puces ont également progressé: Intel

INTC.O a augmenté de 4 %, Marvell Technology MRVL.O a gagné 2,8 % et Nvidia NVDA.O a progressé de 1,4 % .

Les actions cotées aux États-Unis de JD.com JD.O et d'Alibaba BABA.N ont gagné plus de 3% chacune après que les médias d'État chinois et le régulateur ont exhorté le secteur des plateformes de livraison de nourriture à mettre fin à une guerre des prix saignante .

Destiny Tech100 DXYZ.N a bondi de18% après un rapport selon lequel SpaceX a l'intention de déposer son prospectus d'introduction en bourse dès cette semaine. SpaceX est la plus grande participation du fonds.

D'autres sociétés spatiales ont également augmenté, avec Rocket Lab RKLB.O , Intuitive Machines LUNR.O et AST Spacemobile ASTS.O en hausse de 3 à 4 %.

Robinhood Markets HOOD.O a ajouté 3,2 % après que la plateforme de transactions a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars .