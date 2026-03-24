Les contrats à terme sur les actions américaines baissent, l'incertitude au Moyen-Orient tempérant la reprise

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* Contrats à terme en baisse: Dow 0,40%, S&P 500 0,38%, Nasdaq 0,34%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en baisse mardi, après un rallye de soulagement lors de la session précédente, alors que de nouveaux doutes sur l'apaisement des tensions au Moyen-Orient ont pesé sur le sentiment malgré la décision du président Donald Trump de retarder les frappes sur le réseau électrique de l'Iran.

Plus tôt dans la journée de lundi, M. Trump a reporté sa menace de bombarder le réseau électrique iranien en raison de ce qu'il a qualifié de "discussions productives" avec des responsables iraniens non identifiés.

Le président du parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf - identifié par un responsable israélien et deux autres sources comme un interlocuteur clé de Téhéran - a déclaré qu'aucune négociations avec les États-Unis n'avait eu lieu .

Des responsables israéliens ont déclaré mardi que M. Trump veut conclure un accord avec l'Iran, mais qu'il était peu probable que les négociations éventuelles aboutissent .

Les investisseurs ont d'abord été rassurés par les commentaires de M. Trump, ce qui a permis aux principaux indices de Wall Street de se redresser de plus de 1 % lundi, soit leur plus forte hausse en une journée depuis le 6 février. Mais l'élan s'est essoufflé alors que l'incertitude sur le conflit perdurait.

"Les responsables iraniens ont nié à plusieurs reprises que des négociations avec les États-Unis étaient en cours, ce qui a contribué à ce que les marchés inversent une partie de la réaction initiale à la hausse hier et cette nuit", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank, sous la direction de Jim Reid.

"Beaucoup de choses dépendent maintenant de l'évolution des négociations et de la question de savoir si la rhétorique plus optimiste est suivie d'actions concrètes."

À 05h21 ET mardi, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 184 points, soit 0,4%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 25,25 points, soit 0,38%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 83 points, soit 0,34%.

Le conflit a fait grimper en flèche les prix du pétrole, ravivant les craintes d'inflation et compliquant les perspectives de taux d'intérêt pour les banques centrales. La Réserve fédérale américaine a adopté un ton hawkish la semaine dernière, ne prévoyant qu'une seule réduction en 2026.

Les marchés monétaires ne prévoient plus aucune réduction de taux cette année, alors qu'ils en prévoyaient deux avant l'éclatement du conflit au Moyen-Orient. Les prévisions de hausses ont légèrement augmenté la semaine dernière dans un contexte d'escalade des tensions, mais elles se sont rapidement inversées après les commentaires de M. Trump lundi, selon l'outil FedWatch de la CME.

La semaine dernière, les trois principaux indices américains ont enregistré leur quatrième baisse hebdomadaire, le Nasdaq enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début du mois de février.

Sur le calendrier économique, les investisseurs surveilleront une estimation rapide de la jauge de l'activité commerciale de S&P Global en mars, ainsi que les commentaires du gouverneur de la Fed, Michael Barr.

Parmi les valeurs individuelles, les actions de Jefferies

JEF.N ont gagné 8,2% dans les échanges de pré-marché après que le Financial Times ait rapporté que le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T travaille sur des plans pour un éventuel rachat de la banque d'investissement.

Les actions de Battalion Oil BATL.N ont chuté d'environ 5% en glissement annuel après que le producteur d'énergie ait annoncé une baisse de ses revenus au quatrième trimestre.