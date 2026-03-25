Les contrats à terme sur les actions américaines augmentent, les perspectives de cessez-le-feu au Proche-Orient stimulant l'optimisme

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,94%, S&P 500 0,91%, Nasdaq 1,08%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mercredi, après que les médias ont rapporté que les États-Unis cherchaient à obtenir un cessez-le-feu d'un mois dans leur guerre avec l'Iran, apaisant ainsi certaines craintes des investisseurs concernant des perturbations prolongées de l'approvisionnement en énergie.

Le New York Times a rapporté que Washington avait envoyé à l'Iran un plan en 15 points pour mettre fin à la guerre. La chaîne israélienne Channel 12 a déclaré que les États-Unis prévoyaient de discuter de ce plan au cours du cessez-le-feu proposé .

Téhéran a nié toute négociation et l'Iran et Israël ont échangé des frappes aériennes mercredi.

"Bien que nous n'envisagions pas d'escalade américaine à l'avenir, nous serions également surpris de voir une résolution à court terme... Il pourrait y avoir un scénario dans lequel la combinaison d'un Iran résilient et de la hausse des prix de l'énergie obligerait le président Trump à une escalade, mais cela ne semble pas imminent", a déclaré Mike O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading.

Les marchés mondiaux ont trouvé du réconfort dans ces rapports, espérant une percée qui pourrait aider à rétablir la navigation dans le détroit crucial d'Ormuz. Les prix du pétrole ont baissé d'environ 4 %, ce qui a renforcé l'appétit pour le risque.

"Les investisseurs devraient être prudents et ne pas s'attendre à une reprise rapide des flux énergétiques, mais notre hypothèse de base est qu'ils seront rétablis sans dommages économiques significatifs ou durables", ont déclaré les analystes d'UBS Global Wealth Management.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse mardi après avoir évolué dans l'incertitude, alors que le rallye de soulagement déclenché par la décision du président Donald Trump de reporter les frappes sur le réseau électrique iranien s'est évanoui.

À 05h13 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 437 points, soit 0,94%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 60 points, soit 0,91%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 261,75 points, soit 1,08%.

La flambée des prix du pétrole liée au conflit iranien a ravivé les craintes d'inflation, compliquant les perspectives des banques centrales en matière de taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, alors qu'ils anticipaient deux réductions avant que la guerre n'éclate.

Entre-temps, les actions d'Arm cotées aux États-Unis ARM.O ont bondi de 12,6 % dans les échanges avant bourse après que la société a dévoilé une nouvelle puce de centre de données d'IA qui devrait rapporter des milliards de dollars en revenus.

D'autres fabricants de puces ont également progressé: Intel

INTC.O a augmenté de 3,8 %, Marvell Technology MRVL.O a gagné 2,9 % et Nvidia NVDA.O a progressé de 1,3 %.

Les actions cotées aux États-Unis de JD.com JD.O et d'Alibaba BABA.N ont gagné plus de 4% chacune après que les médias d'État chinois et le régulateur ont exhorté l'industrie des plateformes de livraison de nourriture à mettre fin à une guerre des prix saignante .

Destiny Tech100 DXYZ.N a bondi de 20% après un rapport selon lequel SpaceX a l'intention de déposer son prospectus d'introduction en bourse dès cette semaine. SpaceX est la plus grande participation du fonds.

Robinhood Markets HOOD.O a ajouté 3,6 % après que la plateforme de transactions a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars .