Les contrats à terme sur le Nasdaq restent stables, alors que Nvidia chute en raison de l'incertitude qui règne sur le marché chinois

par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les futures qui suivent le Nasdaq, un marché à forte composante technologique, sont restés stables jeudi, limités par une chute des actions de Nvidia , l'incertitude concernant la guerre commerciale sino-américaine ayant forcé le géant des puces d'intelligence artificielle à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles.

Cette exclusion est intervenue alors que l'entreprise avait obtenu certaines licences au début du mois pour vendre ses puces H20 sur le principal marché chinois, après avoir conclu un accord de partage des revenus avec le gouvernement américain.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont glissé de 1,8% dans les échanges de pré-marché, certains analystes s'inquiétant également de savoir si les résultats de l'entreprise concernant les centres de données laissaient entrevoir un resserrement des dépenses par les fournisseurs d'informatique dématérialisée (cloud).

Néanmoins, ses prévisions de revenus trimestriels élevés, son plan de rachat d'actions de 60 milliards de dollars et les commentaires optimistes de la directrice générale Jensen Huang ont apaisé les investisseurs qui craignaient que la demande d'infrastructures d'intelligence artificielle ne ralentisse à un moment où les valorisations du S&P 500 ont également fait un bond en avant par rapport aux moyennes à long terme et aux marchés développés comparables.

"La demande d'intelligence artificielle n'est pas le problème de Nvidia, c'est plutôt la façon dont la politique a entravé ses grandes ambitions de domination mondiale", a déclaré Dan Coatsworth, analyste d'investissement chez AJ Bell.

"L'entreprise est coincée entre le marteau et l'enclume. Nvidia dispose d'une technologie que d'innombrables entreprises font la queue pour acheter, mais la guerre commerciale américaine a rendu difficile la vente de tout ce qu'elle veut en Chine

L'enthousiasme suscité par les perspectives de bénéfices de l'IA a été le moteur du rallye haussier qui a débuté il y a près de trois ans à Wall Street. Il a survécu à de nombreux contretemps cette année, notamment le dévoilement de modèles d'IA chinois moins chers et le repli induit par les tarifs douaniers américains en avril.

Parmi les pairs du secteur des semi-conducteurs, Super Micro Computer SMCI.O a perdu plus de 1% et Advanced Micro Devices

AMD.O a glissé de 0,5%, tandis que les principaux clients de Nvidia, notamment Meta META.O et Microsoft MSFT.O , ont connu une haussemodérée.

La société d'analyse de données Snowflake SNOW.N a gagné 14,4% après avoir relevé ses prévisions de revenus de produits pour l'exercice 2026 en raison de la demande d'IA.

À 06:55 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 59 points, soit 0,13%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 1 point, soit 0,02%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 18,5 points, soit 0,08%.

L'autre thème dominant qui a porté l'indice de référence S&P 500 .SPX à des niveaux record a été l'anticipation que la Réserve fédérale pourrait abaisser les taux d'intérêt pour la première fois de l'année en septembre.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 des petites capitalisations, sensible aux taux d'intérêt, ont gagné 0,7% avant la cloche, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 étaient tout près d'un record.

Selon les données compilées par LSEG, les traders évaluent à 88,8% la probabilité d'une baisse des taux en septembre. Cependant, tout pic d'inflation selon l'indicateur préféré de la Fed, l'indice des dépenses de consommation personnelle, attendu vendredi, pourrait tempérer ces attentes.

Jeudi, le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage et la deuxième estimation du produit intérieur brut trimestriel seront publiés.

L'incertitude demeure également quant à l'indépendance des banques centrales en matière de politique monétaire après la tentative du président américain Donald Trump de limoger Lisa Cook, gouverneure de la Fed , en début de semaine.

Entre autres, la société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O a chuté de 3,7% après avoir prévu de faibles revenus pour le troisième trimestre.

L'opérateur de magasins discount Dollar General DG.N a bondi de 9,2% après avoir relevé ses prévisions annuelles, tandis que la société d'emballage alimentaire Hormel Foods HRL.N a perdu 6,4% après que ses prévisions de bénéfices trimestriels ont manqué les attentes.

