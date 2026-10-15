Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent de 1 % alors que la chute du secteur de l'IA s'accentue en raison des inquiétudes liées à l'endettement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* TSMC fait preuve de prudence pour 2027 après un sixième trimestre consécutif de bénéfices records

* CoreWeave recule de 6,3 % en pré-ouverture après avoir chuté de 15 % mercredi

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,3 %, le S&P 500 en baisse de 0,3 %, le Nasdaq en recul de 1,1 %

(Mise à jour des cours et ajout d'informations contextuelles tout au long de l'article)

par Sruthi Shankar

Les craintes d'un impact potentiel sur le financement de l'intelligence artificielle en raison de la hausse des taux d'intérêt ont fait chuter les contrats à terme sur le Nasdaq de plus de 1 % jeudi, aggravant la vague de ventes sur les valeurs liées à l'IA.

Le Nasdaq .IXIC et le S&P 500 .SPX ont enregistré mercredi leur plus forte baisse journalière depuis juillet, après que des données sur l’inflation plus élevées que prévu ont alimenté les anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine et fait plonger les valeurs technologiques.

Jeudi, le moral des investisseurs a encore été mis à mal lorsque TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces de pointe, a affiché une certaine prudence pour 2027 en raison des incertitudes macroéconomiques, après avoir annoncé son sixième bénéfice trimestriel record consécutif.

Les informations selon lesquelles le laboratoire d’IA Anthropic aurait enregistré une hausse de 45 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent n’ont pas non plus réussi à remonter le moral des investisseurs.

CoreWeave CRWV.O , un opérateur de centres de données fortement endetté et au cœur de la récente tempête qui secoue le secteur technologique, a encore perdu 6,3 % en pré-ouverture, après une chute de 15 % mercredi.

Le géant du cloud computing Oracle ORCL.O a reculé de 2,1 % après une chute de près de 9 % lors de la séance précédente. Les obligations de ces entreprises ont également subi des pressions, poussant leurs rendements à des niveaux records.

CoreWeave et Oracle, ainsi que d’autres fabricants de puces, hyperscalers et entreprises du cloud, semblaient se diriger vers une deuxième journée de fortesbaisses. Nvidia NVDA.O a reculé de 1,8 %, tandis que Micron Technology MU.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont chuté respectivement de 3,7 % et 2,3 %.

“Un ralentissement du déploiement des infrastructures d’IA impliquerait un ralentissement marqué des prévisions de croissance aux États-Unis”, a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

“Nous nous attendons à ce que la saison des résultats confirme que les bénéfices et la demande restent solides”, a-t-il ajouté, précisant que Jefferies chercherait à prendre quelques bénéfices avant les élections de mi-mandat.

À 5 h 50 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 165 points, soit 0,32 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 21 points , soit 0,27 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 331,5 points, soit 1,1 %.

Les investisseurs suivront de près les chiffres des prix à la production, attendus à 8 h 30 (heure de l'Est), afin d'y déceler des indices sur l'inflation à la production. Les chiffres des ventes au détail de septembre, les demandes initiales d'allocations chômage et plusieurs enquêtes de conjoncture doivent également être publiés dans le courant de la journée.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les traders anticipent une probabilité de 27 % d’ une hausse des taux de la banque centrale plus tard ce mois-ci, contre 20 % il y a une semaine. Parallèlement, la probabilité d’une hausse de 25 points de base en décembre s’établissait à 67 %.

Le Nasdaq a reculé de plus de 3 % par rapport aux plus hauts historiques atteints la semaine dernière, les craintes liées à la hausse des taux d’intérêt et aux dépenses en intelligence artificielle menaçant d’occulter ce qui s’annonce comme une solide saison des résultats.

Selon les données de LSEG , les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du S&P 500 progressent de 30,6 % au troisième trimestre , les entreprises des secteurs de la technologie et de l'énergie jouant un rôle moteur.

L'action de Rocket Lab RKLB.O a chuté de 9,7 % après que l'entreprise spatiale a annoncé que le lancement inaugural de sa nouvelle fusée Neutron, plus grande, avait été reporté à l'année prochaine.