Les contrats à terme sur actions américains progressent à l'approche des résultats de Nvidia, alors que les craintes liées à l'IA s'estompent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,25 %, S&P 500 0,26 %, Nasdaq 0,36 %

*

Axon s'envole après avoir dépassé les estimations de résultats au quatrième trimestre

*

First Solar glisse sur des prévisions de ventes annuelles faibles

(Mise à jour des prix et ajout de détails) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi après des séances volatiles en début de semaine, les investisseurs évaluant les risques pour les valeurs liées à l'IA et les doutes croissants sur les droits de douane avant les résultats de Nvidia attendus plus tard dans la journée.

Février a été un mois agité pour les actions américaines, les investisseurs se demandant si les dépenses massives en matière d'intelligence artificielle vantées par les géants de la technologie portaient réellement leurs fruits, tandis que l'incertitude sur les tarifs douaniers a alimenté la volatilité.

Plusieurs secteurs , allant de l'immobilier commercial au transport routier et à la logistique, ont récemment enregistré de fortes baisses, les nouveaux développements dans le domaine de l'IA ayant ravivé les craintes de perturbations à l'échelle de l'industrie.

« Les investisseurs sont à la recherche de "gagnants" à long terme qui utiliseront l'IA pour devenir plus productifs, mais très peu d'entreprises ont quantifié l'impact sur les bénéfices », ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

« Pour les entreprises confrontées aux craintes de perturbation de l'IA, nous pensons que la stabilisation des bénéfices est la clé de la stabilisation du cours des actions, mais il est peu probable que l'incertitude liée à la perturbation soit résolue à court terme. »

Le président américain Donald Trump s'est félicité des gains boursiers dans son discours sur l'état de l'Union mardi et a déclaré que « presque tous » les pays et les entreprises veulent s'en tenir aux accords tarifaires et d'investissement précédemment conclus avec les États-Unis.

Les droits de douane temporaires de 10 % imposés par M. Trump sont entrés en vigueur mardi, à la suite de l'arrêt de principe rendu par la Cour suprême la semaine dernière. Il a ensuite déclaré que les droits de douane seraient de 15 %, mais il n'a pas précisé quand et si ces droits s'appliqueraient.

Les actions ont été stimulées mardi par l'amélioration du sentiment à l'égard des actions liées à l'intelligence artificielle, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, clôturant en hausse de plus de 1 %.

À 07:05 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 122 points, soit 0,25 %, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 18,25 points, soit 0,26 %, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 89,5 points, soit 0,36 %.

Tous les regards seront tournés vers les résultats de Nvidia

NVDA.O attendus après la clôture des marchés mercredi, les investisseurs en IA cherchant des preuves que les bénéfices du fabricant de puces augmentent grâce au budget de 630 milliards de dollars de dépenses d'investissement de Big Tech pour 2026.

Ses actions ont légèrement augmenté de 0,8 % dans les échanges de prémarché, tandis que d'autres mégacapitalisations et actions de croissance ont été mixtes.

Axon Enterprise AXON.O a grimpé de 16,2 % après que le fabricant de pistolets à impulsion électrique a dépassé les estimations de bénéfices du quatrième trimestre , tandis que Workday WDAY.O a chuté de 9,4 % après que le fabricant de logiciels d'entreprise a prévu des revenus d'abonnement pour l'exercice 2027 inférieurs aux estimations.

First Solar FSLR.O a perdu 17,3 % après que le fabricant de panneaux solaires a prévu des ventes annuelles inférieures aux estimations, tandis que HP Inc HPQ.N a perdu 5,1 % après que le fabricant d'appareils personnels a prévu un effondrement de ses livraisons de PC.

Les actions de Lowe's Companies LOW.N ont chuté de 3,3 % après que le distributeur de produits d'amélioration de la maison a prévu des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations .

Les bénéfices des grandes sociétés de logiciels, notamment Salesforce CRM.N , Intuit INTU.O et Snowflake SNOW.N , seront à surveiller plus tard cette semaine, étant donné que l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de près de 23 % depuis le début de l'année en raison des craintes croissantes de perturbation de l'IA.

Au moins trois responsables de la Réserve fédérale devraient s'exprimer tout au long de la journée, les investisseurs étant à la recherche d'indices sur l'orientation future de la politique monétaire. Deux responsables de la Fed se sont exprimés mardi et ont indiqué qu'ils ne montraient pas d'empressement à court terme à modifier la politique de taux d'intérêt de la banque centrale.