Les contrats à terme sur actions américaines sont stables avant les données sur l'inflation ; la trêve au Moyen-Orient en point de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures: Dow en baisse de 0,04%, S&P 500 en hausse de 0,05%, Nasdaq en hausse de 0,10%

* Les données de l'IPC de mars sont très attendues, leur publication étant prévue à 8h30 ET.

* Les actions américaines de TSMC progressent après que les revenus du 1er trimestre ont dépassé les prévisions.

(Mise à jour des prix) par Purvi Agarwal et Avinash P

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables vendredi, les investisseurs attendant un rapport clé sur l'inflation et surveillant les développements géopolitiques entourant une trêve incertaine au Moyen-Orient .

L'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines en début de semaine entre les États-Unis et l'Iran a stimulé Wall Street, mettant le S&P 500 sur la voie de son plus grand bond hebdomadaire depuis novembre. Le Dow Jones devrait quant à lui enregistrer ses plus fortes hausses depuis juin.

L'indice des prix à la consommation du mois de mars devrait être publié à 8h30 ET et devrait montrer comment les prix élevés de l'énergie liés au conflit avec l'Iran ont eu un impact sur la plus grande économie du monde.

Les prix à la consommation ont probablement enregistré leur plus forte augmentation en près de quatre ans en mars, les économistes interrogés par Reuters s'attendant à ce que l'IPC atteigne 3,3 %par an, ce qui pourrait réduire davantage les espoirs d'assouplissement monétaire de la part de la Réserve fédérale américaine cette année.

Les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement en 2026. Ils s'attendaient à deux réductions des taux d'intérêt avant que la guerre n'éclate, selon FedWatch du CME Group. À un moment donné du conflit iranien, ils avaient augmenté leurs paris sur une hausse des taux en décembre.

"Alors que les responsables de la Fed s'attendaient à ce que la hausse des prix du pétrole retarde le déclin anticipé de l'inflation américaine vers son objectif de 2 %, nous continuons à penser que la banque centrale reste sur la bonne voie pour réduire ses taux plus tard dans l'année", ont déclaré les analystes d'UBS Global Wealth Management.

Ils s'attendent à ce que "l'inflation de base séquentielle se tasse" dans les mois à venir alors que les effets des tarifs douaniers s'estompent et que la baisse de la demande de main-d'œuvre pourrait entraîner une hausse du taux de chômage, ce qui pourrait renforcer les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt.

À 06:53 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 19 points, ou 0,04%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 3,25 points, ou 0,05%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 26,5 points, ou 0,1%.

Les investisseurs ont également suivi l'évolution du conflit au Moyen-Orient , le cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran montrant des signes de tension avant le premier cycle de négociations, prévu pour samedi.

Toutefois, les marchés ont été réconfortés par les commentaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a déclaré qu'il souhaitait des négociations directes avec Beyrouth, ce qui a conduit les principaux indices de Wall Street à clôturer à la hausse jeudi.

"Les investisseurs pourraient connaître un week-end agité, dans l'attente d'indications sur la possibilité d'une paix durable. Avant cela, ils pourraient être tentés de couvrir leurs paris", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

L'Iran et les États-Unis se sont accusés mutuellement de violer les promesses de cessez-le-feu, ce qui rend la trêve précaire, tandis que le détroit d'Ormuz reste en grande partie fermé, ce qui rend les marchés très sensibles à l'évolution de la situation.

Une lecture préliminaire de l'enquête de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs pour le mois d'avril est attendue après l'ouverture des marchés vendredi.

En pré-marché, les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW TSM.N ont augmenté de 2,1% après que le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde ait battu les prévisions du marché pour les revenus du premier trimestre.