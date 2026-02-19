Les contrats à terme sur actions américaines reculent après les gains récents et les perspectives décevantes de Walmart

Futures en baisse: Dow 0,26%, S&P 500 0,24%, Nasdaq 0,39%

Walmart chute après des prévisions de ventes et de bénéfices annuels décevantes

Doordash grimpe grâce à de solides perspectives de valeur brute des commandes pour le 1er trimestre

(Mise à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Shashwat Chauhan et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé jeudi, après une série de trois jours de gains pour le S&P 500, alors que les valeurs technologiques lourdes ont glissé et que les perspectives conservatrices de Walmart ont atténué le sentiment.

Walmart WMT.O a prévu des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux attentes de Wall Street , ce qui a entraîné une baisse de 3 % de ses actions dans les échanges de pré-marché. La société est devenue le premier distributeur américain à dépasser les 1000 milliards de dollars en valeur de marché ce mois-ci.

D'autres valeurs à forte capitalisation et de croissance, dont Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O et Meta Platforms META.O , ont baissé après avoir progressé au cours de la séance précédente.

Les trois principaux indices américains ont terminé en hausse mercredi, les poids lourds tels que Nvidia et Amazon.com AMZN.O et d'autres valeurs liées à la technologie ayant progressé à la suite des récentes inquiétudes concernant l'intelligence artificielle.

Les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle et les actions de mégacapitalisation ont été confrontées à des turbulences au début du mois, en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements importants dans l'intelligence artificielle entraînaient une croissance des revenus et des bénéfices.

Des secteurs allant des logiciels aux transports routiers ont également été touchés par les craintes croissantes que l'amélioration rapide des outils d'IA ne perturbe leurs modèles d'entreprise.

"La rotation des secteurs, des styles et des leaders nationaux suggère que les marchés boursiers ne sont peut-être plus guidés par un thème unique; au lieu de cela, un élargissement significatif semble avoir émergé", a déclaré Tom Nelson, responsable de la stratégie de marché de Franklin Templeton, dans une note.

À 07:15 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 131 points, soit 0,26%, le S&P 500 E-minis EScv1 a chuté de 16,25 points, soit 0,24%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 97,5 points, soit 0,39%.

Dans les mouvements liés aux résultats, DoorDash DASH.O a grimpé de 9,9% après que la société de livraison de nourriture ait prévu la valeur brute des commandes du marché au premier trimestre, supérieure aux estimations de Wall Street.

EBay EBAY.O a augmenté de 9,2 % après que la société ait prévu des revenus pour le premier trimestre supérieurs aux estimations des analystes et annoncé l'acquisition de la place de marché de la mode Depop auprès d'Etsy ETSY.N . Les actions d'Etsy ont bondi de 19%.

Carvana CVNA.O a chuté de 14,5 % après que le distributeur de voitures d'occasion en ligne ait manqué les estimations de bénéfices du quatrième trimestre en raison de coûts plus élevés.

CE QUE PENSE LA FED

Entre-temps, les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, publiées mercredi, ont montré que les décideurs politiques étaient presque unanimement d'accord pour maintenir les taux d'intérêt.

Les décideurs politiques sont toutefois restés divisés quant à l'orientation de la politique plus tard dans l'année, "plusieurs" étant ouverts à des hausses de taux si l'inflation reste élevée, tandis que d'autres étaient enclins à soutenir de nouvelles réductions si l'inflation diminue conformément aux attentes.

Au moins quatre responsables de banques centrales, dont Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, et Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, devraient s'exprimer au cours de la journée.

Une lecture des demandes hebdomadaires d'allocations chômage est également attendue plus tard dans la journée de jeudi. Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - est attendu vendredi.

Parmi les autres valeurs, les actions de Hims & Hers

HIMS.N ont augmenté de 7,5 % après que la société de télésanté ait déclaré qu'elle allait acquérir la société australienne de santé numérique Eucalyptus pour un montant maximum de 1,15 milliard de dollars.

Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont grimpé de plus de 1% chacun, les prix du pétrole brut ayant augmenté en raison des craintes croissantes d'un conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran.

Occidental Petroleum OXY.N a grimpé de 4,6% après que le producteur de schiste américain ait dépassé les attentes de bénéfices du quatrième trimestre .