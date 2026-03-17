Les contrats à terme de Wall Street reculent, la hausse des prix du pétrole alimentant les craintes d'inflation avant la réunion de la Fed

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,22%, S&P 500 0,30%, Nasdaq 0,39%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mardi, alors que le conflit au Moyen-Orient a maintenu les prix du pétrole à près de 100 dollars le baril , alimentant les craintes d'inflation qui seront un point de discussion majeur lorsque la Réserve fédérale entamera sa réunion de deux jours plus tard dans la journée.

Wall Street s'est également calmée après un rebond technologique lors de la séance précédente qui a vu l'indice de référence S&P 500 .SPX enregistrer son plus grand bond en un jour depuis plus d'un mois, qui comprenait également la conférence annuelle des développeurs de Nvidia NVDA.O , très suivie .

Nvidia a déclaré que l'opportunité de revenus pour ses puces d'intelligence artificielle pourrait atteindre au moins 1 000 milliards de dollars d'ici 2027, alors que la société a exposé une stratégie visant à rivaliser plus agressivement sur le marché à croissance rapide de l'exécution de systèmes d'intelligence artificielle en temps réel.

Les actions de la société sont restées stables dans les échanges avant bourse après la hausse de 1,6 % de lundi, tandis que ses pairs Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom

AVGO.O étaient légèrement en baisse.

Les investisseurs sont maintenant attirés par l'expansion du conflit au Moyen-Orient qui est susceptible de maintenir le détroit d'Ormuz fermé, l'appel du président américain Donald Trump aux alliés pour sauvegarder le passage étant tombé dans l'oreille d'un sourd.

Les valeurs du voyage Delta DAL.N et Carnival CCL.N ont baissé de 1%, tandis que les sociétés énergétiques Occidental

OXY.N et EQT EQT.N ont progressé d'environ 1% chacune.

Les courtiers ont revu à la hausse leurs perspectives concernant les prix de l'énergie, ce qui devrait freiner la croissance économique, comme l'a également souligné la banque centrale australienne lorsqu'elle a augmenté les taux d'intérêt plus tôt dans la journée.

La Fed américaine devrait laisser les coûts d'emprunt inchangés à la fin de sa réunion de deux jours mercredi.

Mais les investisseurs intègrent des perspectives plus restrictives alors que les rendements du Trésor à court terme augmentent et que les contrats à terme sur les taux suggèrent une réduction de 25 points de base vers la fin de l'année, selon les données compilées par LSEG, alors qu'il y en avait deux avant la guerre.

"Bien que nous ne nous attendions pas à ce que les banques centrales prennent des décisions politiques irréfléchies, les décideurs politiques devraient souligner leur vigilance sur les risques d'inflation dans un contexte de prix élevés du pétrole et d'incertitude quant à la durée de la guerre", ont déclaré les analystes d'UBS sur les décisions des banques centrales dans le monde entier cette semaine.

"Des commentaires plus hawkish que prévu pourraient injecter davantage de volatilité dans un marché vulnérable aux changements de sentiment."

À 05:11 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 104 points, soit 0,22%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 20 points, soit 0,30%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 95,25 points, soit 0,39%.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont perdu 0,7 %, tandis que l'indicateur de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a augmenté de 0,57 point pour atteindre 24,06

Malgré les turbulences mondiales sur les marchés dues à la guerre, les actions américaines ont mieux résisté que celles de l'Europe et de l'Asie, car on s'attend à ce que les répercussions sur l'économie soient moins graves.

Toutefois, des analystes et David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, ont souligné que les investisseurs n'ont pas encore pleinement pris en compte les effets de la guerre sur l'économie mondiale.

Le conflit a également retardé un sommet prévu entre les dirigeants américains et chinois à la demande de Donald Trump, jetant une ombre sur des liens mutuels qui sont restés stables depuis leur dernière rencontre en octobre.

Parmi les autres valeurs, l'application de covoiturage Uber

UBER.N a gagné 2,3 % après avoir annoncé son intention de déployer des robotsaxis dans 28 villes à partir de l'année prochaine, alimentés par le logiciel de conduite autonome de Nvidia.

Le fabricant de viande végétale Beyond Meat BYND.O a chuté de 6 % après avoir retardé son rapport annuel, alors que son chiffre d'affaires trimestriel préliminaire a manqué les estimations.