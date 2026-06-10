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Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que les pertes dans le secteur technologique s'accentuent à l'approche de la publication de chiffres clés sur l'inflation
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,74%, S&P 500 -0,81%, Nasdaq -1,28%

* Super Micro Computer recule après avoir annoncé son intention de lever 7 milliards de dollars

* Nike recule après la révision à la baisse de son titre par RBC

* Publication des chiffres de l'inflation à 8h30 (heure de l'Est)

(Mise à jour avec les cours et les commentaires des analystes) par Joel Jose et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté mercredi, les valeurs technologiques prolongeant leurs pertes, tandis que la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran pesait sur le moral des investisseurs à l'approche d'un rapport clé sur l'inflation susceptible de modifier la trajectoire des taux d'intérêt.

La volatilité s'est accrue sur les marchés boursiers ces derniers jours, les investisseurs étant confrontés à un éventail croissant de risques, notamment les valorisations élevées du secteur technologique, l'escalade des tensions au Moyen-Orient et les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait devoir relever ses taux d'intérêt pour juguler l'inflation.

Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Micron Technology

MU.O ont chuté de 2,1% à 4% dans les échanges avant l'ouverture, leurs pertes s'accentuant à nouveau après un bref rebond lundi.

Les actions des secteurs de la technologie et de l'IA ont fortement reculé vendredi, les perspectives décevantes de Broadcom ayant alimenté les inquiétudes concernant les valorisations élevées des fabricants de puces.

"Le secteur technologique subit la pression d'une combinaison de deux facteurs: les anticipations de hausse des taux, qui réduisent la valeur actuelle des bénéfices à plus long terme, et l'inquiétude suscitée par des valorisations élevées ainsi que les incertitudes quant à la monétisation de l'IA", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

"Le positionnement des investisseurs dans certaines parties du secteur s'est peut-être également étendu après un fort rebond."

La rotation hors des actions technologiques très prisées a profité à d'autres segments du marché qui avaient pris du retard cette année, notamment la santé, l'immobilier et les biens de consommation courante.

À 06h26 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 379 points, soit 0,74%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 reculaient de 60,25 points, soit 0,81%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 371,5 points, soit 1,28%.

L'armée américaine a mené des frappes contre des cibles iraniennes après que le président Donald Trump a promis de riposter à la destruction d'un hélicoptère d'attaque Apache américain, marquant une nouvelle escalade qui risque de faire voler en éclats le fragile cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.

Les cours du pétrole sont restés globalement inchangés, le Brent LCOc1 s'échangeant à plus de 91 dollars le baril. O/R

L'attention se tourne désormais vers les données sur les prix à la consommation du mois de mai, attendues à 8h30 (heure de l'Est). Ce rapport sera suivi de près pour y déceler des indices sur la manière dont la hausse des coûts énergétiques, due au conflit avec l'Iran, alimente l'inflation, en particulier après que le rapport sur l'emploi de la semaine dernière, plus dynamique que prévu, a ravivé les inquiétudes concernant d'éventuelles hausses des taux de la Fed.

"Un chiffre plus élevé que prévu renforcerait l'idée que les pressions inflationnistes restent ancrées dans l'économie, en particulier à un moment où la hausse des prix de l'énergie vient s'ajouter à des pressions plus générales sur les coûts", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

L'IPC devrait avoir augmenté de 4,2% sur les 12 mois jusqu'en mai, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes. Il s'agirait de la plus forte hausse annuelle depuis avril 2023, après une progression de 3,8% en avril.

L'introduction en bourse très médiatisée de SpaceX SPCX.O vendredi, d'une valeur de 1 750 milliards de dollars et visant une levée de fonds record de 75 milliards de dollars, pourrait également peser sur les actions américaines alors que les inquiétudes grandissent quant à un optimisme excessif dans le secteur technologique.

Parmi les autres titres en mouvement, Super Micro Computer

SMCI.O a chuté de 11,1% après avoir annoncé son intention de lever 7 milliards de dollars par le biais d'une série d'opérations de financement par actions et liées aux actions afin de financer l'achat de composants pour répondre à la demande croissante de serveurs d'IA.

L'action Nike NKE.N a reculé de 1,5% après que RBC a abaissé la note du titre de "surperformer" à "en ligne avec le secteur".

Valeurs associées

BROADCOM
392,1600 USD NASDAQ -1,12%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 872,11 Pts Index Ex +0,17%
MICRON TECHNOLOGY
935,8900 USD NASDAQ -1,41%
NASDAQ Composite
25 678,82 Pts Index Ex -0,97%
NIKE -B-
44,630 USD NYSE +3,24%
NVIDIA
208,1900 USD NASDAQ -0,22%
Pétrole Brent
93,01 USD Ice Europ +0,73%
S&P 500
7 386,65 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 386,65 Pts CBOE -0,26%
SPACEX
0,0000 USD NASDAQ 0,00%
SUPER MICRO
40,6400 USD NASDAQ -7,62%
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48,4 -3,87%
HAFFNER ENERGY
0,2465 -1,40%
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