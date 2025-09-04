Les contrats à terme de Wall Street progressent, les marchés s'intéressent aux données sur l'emploi ; Salesforce chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,07 %, S&P 500 0,2 %, Nasdaq 0,27 %

*

Salesforce chute après des prévisions de chiffre d'affaires en baisse

*

American Eagle Outfitters s'envole grâce à de fortes prévisions de ventes

*

Les données ADP et les demandes d'allocations chômage sont attendues pour le mois d'août

(Mise à jour des prix, ajout d'une cotation) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les indices boursiers américains ont légèrement augmenté jeudi, les investisseurs se préparant aux rapports sur l'emploi plus tard dans la journée, tandis que les actions de Salesforce ont chuté après une prévision de revenu négative.

Les investisseurs sont confrontés à une semaine cruciale pour le marché du travail, avec le rapport ADP du mois d'août sur les emplois privés prévu à 8h15 ET, suivi par les demandes hebdomadaires d'allocations chômage à 8h30 ET, précédant les données très attendues sur les emplois non agricoles de vendredi.

Salesforce CRM.N a chuté de 6,9 % dans les échanges avant bourse après que la société de cloud ait prévu des revenus du troisième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, signalant une monétisation tardive de sa plateforme d'agent d'IA.

Alors que les entreprises liées à l'IA ont propulsé les indices boursiers américains à des niveaux record cette année, leur élan s'est récemment essoufflé à la suite des mises à jour trimestrielles de certaines entreprises, dont Nvidia <NVDA.O >, qui n'ont pas impressionné les investisseurs.

Les marchés avaient déjà adopté un ton dovish après que les chiffres de l'emploi de juillet aient dépeint une image sombre du marché du travail et que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait reconnu des risques croissants pour l'emploi à la fin du mois d'août.

Les traders estimaient déjà à plus de 90 % la probabilité d'une réduction en septembre lorsqu'un faible rapport sur les créations d'emplois en juillet mercredi a fait passer cette probabilité à plus de 97 %, selon l'outil FedWatch de la CME.

"Nous pensons que les risques de baisse de l'emploi sont susceptibles de l'emporter sur les préoccupations persistantes en matière d'inflation dans la prise de décision de la Fed lors de la réunion du FOMC des 16 et 17 septembre", ont déclaré les analystes d'UBS Global Wealth Management.

"Nous nous attendons à ce que la Fed réduise ses taux de 100 points de base à partir de septembre, car les décideurs politiques accordent la priorité à la stabilisation du marché du travail."

Les investisseurs observeront également le candidat du président américain Donald Trump, le conseiller économique Stephen Miran, témoigner lors d'une audience de confirmation au Sénat jeudi pour occuper le siège du gouverneur de la Fed Adriana Kugler, qui a démissionné le mois dernier.

À 7h18 ET, les Dow E-minis YMcv1 étaient en hausse de 32 points, soit 0,07 %, les Nasdaq 100 E-minis NQcv1 étaient en hausse de 62,5 points, soit 0,27 %, et les S&P 500 E-minis

EScv1 étaient en hausse de 13 points, soit 0,2 %.

American Eagle Outfitters AEO.N a grimpé de plus de 27,6 % après que le fabricant de vêtements ait prévu des ventes comparables au troisième trimestre supérieures aux estimations mercredi, ses partenariats avec des célébrités ayant stimulé la demande.

Les trois indices ont commencé le mois de septembre sur le recul, la hausse des rendements des bons du Trésor à plus long terme ayant pesé sur les actions. Le mois de septembre est historiquement mauvais, l'indice de référence S&P 500 perdant en moyenne 1,5 % depuis 2000, selon les données du LSEG.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en hausse mercredi grâce à Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, qui a atteint un record intrajournalier après qu'un juge de Washington a décidé que la société n'aurait pas à vendre son navigateur Chrome. L'action a chuté de 0,6 % jeudi.

Les participants au marché analyseront également les discours des responsables de la Fed, John Williams et Austan Goolsbee, plus tard dans la journée. Les responsables de la banque centrale ont déclaré mercredi que les inquiétudes sur le marché du travail continuaient d'animer leur conviction que des réductions de taux étaient encore à venir.

Parmi les autres valeurs, Figma FIG.N a chuté de 14,9 % après que les premiers résultats trimestriels de l'entreprise de logiciels de conception en tant que société publique n'aient pas impressionné les investisseurs , qui s'étaient ralliés à ses débuts fulgurants en juillet.