Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement alors que le secteur des semi-conducteurs poursuit sa hausse

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,13 %, S&P 500 0,38 %, Nasdaq 0,7 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont grimpé mardi, les valeurs des fabricants de puces électroniques prolongeant leur hausse pour la deuxième journée consécutive, tandis que l'apaisement des tensions au Moyen-Orient a également soutenu le moral des investisseurs.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont mené la hausse en début de séance, les actions des fabricants de puces Nvidia

NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Micron Technology MU.O progressant de 0,8 % à 4,4 % avant l'ouverture, prolongeant ainsi leur rebond après la forte correction de vendredi.

L'Iran et Israël ont déclaré lundi avoir cessé leurs attaques mutuelles à la suite d'un appel du président américain Donald Trump, rétablissant ainsi le fragile cessez-le-feu annoncé le 8 avril.

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 2 %, effaçant la plupart des gains de la séance précédente, même si la prudence persistait, les efforts diplomatiques n'ayant pas encore abouti à un accord de paix durable et le détroit d'Ormuz restant fermé.

O/R

À 5 h 57 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 120 points, soit 0,24 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 34,75 points, soit 0,47 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 238 points, soit 0,81 %.

Les valeurs technologiques et celles liées à l'IA ont subi une forte pression à la vente la semaine dernière, après que les prévisions décevantes de Broadcom ont ravivé les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur, en particulier celles des fabricants de puces qui ont fortement rebondi cette année.

La publication vendredi d'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu a également renforcé les craintes que la Réserve fédérale ne relève ses taux d'intérêt cette année.

Les données sur les prix à la consommation pour le mois de mai, attendues mercredi, pourraient fournir de nouveaux indices sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran sur l'inflation.

L'entrée en bourse de SpaceX vendredi, avec une capitalisation boursière de 1 750 milliards de dollars, pourrait également constituer un obstacle pour les actions américaines, les investisseurs s'inquiétant d'un éventuel excès d'enthousiasme à l'égard des valeurs technologiques à forte croissance. SpaceX, la société d'Elon Musk, vise à lever 75 milliards de dollars, un montant record pour une introduction en bourse.

OpenAI , le créateur de ChatGPT, a déclaré lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi son rival Anthropic dans sa course vers les marchés publics.

Applied Digital APLD.O a progressé de 11,5 % après avoir signé un bail de 15 ans avec un hyperscaler américain sur son site Delta Forge 2, qui devrait générer environ 5,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur cette période.

Les actions du développeur de médicaments anticancéreux Nuvalent NUVL.O ont bondi de 39 % après que GSK GSK.L a accepté de racheter la société pour 10,6 milliards de dollars, dans le cadre de sa plus importante transaction depuis des années, valorisant Nuvalent à environ 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport au dernier cours de clôture du titre.