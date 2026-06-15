 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les contrats à terme de Wall Street progressent de plus de 1% alors que les marchés saluent l'accord avec l'Iran
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 10:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur

LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme en hausse: Dow 1.01%, S&P 500 1.27%, Nasdaq 2.1%

Les contrats à terme reflétant les principaux indices de Wall Street ont bondi de plus de 1% chacun lundi, les investisseurs saluant l'accord préliminaire conclu entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit qui dure depuis plus de trois mois et rouvrir le détroit stratégique d'Ormuz.

Le cadre de l'accord n'aborde toutefois pas les points d'achoppement tels que le programme nucléaire iranien et le conflit entre le Liban et Israël. L'accord devrait être officiellement signé vendredi en Suisse.

Les cours du brut ont chuté de plus de 4% pour atteindre leur plus bas niveau depuis mars à la suite de cette nouvelle et devraient mettre l'accent, plus tard dans la journée, sur les compagnies aériennes et les titres de croisière sensibles aux prix de l'énergie, tels que Delta DAL.O et Norwegian Cruise

NCLH.N , ainsi que sur les sociétés énergétiques telles qu'Occidental OXY.N et Exxon XOM.N .

"Si l'annonce faite cette nuit d'un accord entre les États-Unis et l'Iran s'avère crédible et durable, cela devrait être perçu comme un élément positif, tandis que les revers seront probablement moins mal perçus par les actifs risqués", a déclaré Max Kettner, stratège en chef multi-actifs chez HSBC Global Investment Research.

Les analystes préviennent que les prix du Brent LCOc1 pourraient osciller autour de 80 dollars le baril malgré cet accord, à mesure que les flux énergétiques reprennent à travers le détroit et que les pays du Moyen-Orient réparent leurs infrastructures endommagées.

Les données de la semaine dernière indiquaient que la hausse des coûts énergétiques se répercutait sur l'inflation à la consommation, ce qui a renforcé l'attention portée aux perspectives de la Réserve fédérale lors de la réunion de politique monétaire prévue plus tard cette semaine.

Le rendement du bon du Trésor à 2 ans de référence

US2YT=RR , qui reflète les anticipations de taux d'intérêt, a reculé de 7 points de base pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines.

La Fed devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés plus tard cette semaine; toutefois, les traders s'attendent toujours à ce que la banque centrale relève ses taux d'au moins 25 points de base d'ici la fin de l'année, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 4h03 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 519 points, soit 1.01%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 94,5 points, soit 1.27%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 avançaient de 622 points, soit 2.1%.

Les actions de SpaceX ont progressé de 6% en pré-ouverture après que la société dirigée par Elon Musk a clôturé à 160,95 dollars par action lors de son entrée en bourse, contre un prix d'introduction de 135 dollars.

Un soupir de soulagement collectif a parcouru Wall Street après que les échanges lors de l'entrée historique de SpaceX au Nasdaq se sont déroulés sans encombre, établissant un nouveau modèle pour les sociétés de courtage et les bourses qui se préparent aux introductions en bourse géantes d'OpenAI et d'Anthropic plus tard cette année.

Les trois indices ont terminé la semaine en hausse malgré la pression subie par les actions du secteur de l'IA en début de semaine. Les analystes ont attribué cette vague de ventes à la sensibilité du secteur technologique à la hausse des taux d'intérêt et au positionnement potentiel des investisseurs avant l'introduction en bourse très attendue de SpaceX.

Cette semaine, l'attention se portera sur la première réunion du président de la Fed, Kevin Warsh, à la tête de l'institution, les investisseurs évaluant son style de communication et scrutant les projections économiques et de taux d'intérêt à la recherche d'indices sur l'évolution future des taux.

Parmi les autres valeurs en tête de file, l'action Paramount Skydance PSKY.O a gagné 5.8% après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'acquisition de Warner Bros WBD.O par la société.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 202,26 Pts Index Ex +0,70%
EXXON MOBIL
147,010 USD NYSE +0,35%
NASDAQ Composite
25 888,84 Pts Index Ex +0,31%
NORW CRS LINE
19,445 USD NYSE +1,99%
OCCIDENTAL PETROLEUM
56,520 USD NYSE +1,88%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,4700 USD NASDAQ -0,19%
Pétrole Brent
83,08 USD Ice Europ -6,79%
S&P 500
7 431,46 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 431,46 Pts CBOE +0,50%
USA BENCHMARK 2A
4,135 Rates -1,20%
WARNER BROS RG-A
26,9800 USD NASDAQ +0,45%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COVIVIO HOTELS : La situation technique est plutôt incertaine
    COVIVIO HOTELS : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 15.06.2026 11:26 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • LDC : L'indécision domine
    LDC : L'indécision domine
    information fournie par TEC 15.06.2026 11:12 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le siège de la Fed à Washington. (Crédits: Adobe Stock)
    La Fed devrait maintenir ses taux inchangés, avec un net abandon de son orientation accommodante
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 15.06.2026 11:10 

    Commentaires de Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI La Fed devrait maintenir ses taux inchangés en juin, avec un changement de ton marqué : les taux directeurs resteront inchangés, mais la tendance à l'assouplissement devrait être abandonnée. ... Lire la suite

  • VICAT : Pas de signe d'amélioration
    VICAT : Pas de signe d'amélioration
    information fournie par TEC 15.06.2026 11:10 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,02 -6,86%
CAC 40
8 436,62 +1,03%
TOTALENERGIES
72,37 -5,25%
HAFFNER ENERGY
0,305 +10,71%
SOCIETE GENERALE
75,15 +2,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank