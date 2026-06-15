Les contrats à terme de Wall Street progressent de plus de 1% alors que les marchés saluent l'accord avec l'Iran

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* Les contrats à terme en hausse: Dow 1.01%, S&P 500 1.27%, Nasdaq 2.1%

Les contrats à terme reflétant les principaux indices de Wall Street ont bondi de plus de 1% chacun lundi, les investisseurs saluant l'accord préliminaire conclu entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit qui dure depuis plus de trois mois et rouvrir le détroit stratégique d'Ormuz.

Le cadre de l'accord n'aborde toutefois pas les points d'achoppement tels que le programme nucléaire iranien et le conflit entre le Liban et Israël. L'accord devrait être officiellement signé vendredi en Suisse.

Les cours du brut ont chuté de plus de 4% pour atteindre leur plus bas niveau depuis mars à la suite de cette nouvelle et devraient mettre l'accent, plus tard dans la journée, sur les compagnies aériennes et les titres de croisière sensibles aux prix de l'énergie, tels que Delta DAL.O et Norwegian Cruise

NCLH.N , ainsi que sur les sociétés énergétiques telles qu'Occidental OXY.N et Exxon XOM.N .

"Si l'annonce faite cette nuit d'un accord entre les États-Unis et l'Iran s'avère crédible et durable, cela devrait être perçu comme un élément positif, tandis que les revers seront probablement moins mal perçus par les actifs risqués", a déclaré Max Kettner, stratège en chef multi-actifs chez HSBC Global Investment Research.

Les analystes préviennent que les prix du Brent LCOc1 pourraient osciller autour de 80 dollars le baril malgré cet accord, à mesure que les flux énergétiques reprennent à travers le détroit et que les pays du Moyen-Orient réparent leurs infrastructures endommagées.

Les données de la semaine dernière indiquaient que la hausse des coûts énergétiques se répercutait sur l'inflation à la consommation, ce qui a renforcé l'attention portée aux perspectives de la Réserve fédérale lors de la réunion de politique monétaire prévue plus tard cette semaine.

Le rendement du bon du Trésor à 2 ans de référence

US2YT=RR , qui reflète les anticipations de taux d'intérêt, a reculé de 7 points de base pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines.

La Fed devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés plus tard cette semaine; toutefois, les traders s'attendent toujours à ce que la banque centrale relève ses taux d'au moins 25 points de base d'ici la fin de l'année, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 4h03 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 519 points, soit 1.01%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 94,5 points, soit 1.27%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 avançaient de 622 points, soit 2.1%.

Les actions de SpaceX ont progressé de 6% en pré-ouverture après que la société dirigée par Elon Musk a clôturé à 160,95 dollars par action lors de son entrée en bourse, contre un prix d'introduction de 135 dollars.

Un soupir de soulagement collectif a parcouru Wall Street après que les échanges lors de l'entrée historique de SpaceX au Nasdaq se sont déroulés sans encombre, établissant un nouveau modèle pour les sociétés de courtage et les bourses qui se préparent aux introductions en bourse géantes d'OpenAI et d'Anthropic plus tard cette année.

Les trois indices ont terminé la semaine en hausse malgré la pression subie par les actions du secteur de l'IA en début de semaine. Les analystes ont attribué cette vague de ventes à la sensibilité du secteur technologique à la hausse des taux d'intérêt et au positionnement potentiel des investisseurs avant l'introduction en bourse très attendue de SpaceX.

Cette semaine, l'attention se portera sur la première réunion du président de la Fed, Kevin Warsh, à la tête de l'institution, les investisseurs évaluant son style de communication et scrutant les projections économiques et de taux d'intérêt à la recherche d'indices sur l'évolution future des taux.

Parmi les autres valeurs en tête de file, l'action Paramount Skydance PSKY.O a gagné 5.8% après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'acquisition de Warner Bros WBD.O par la société.