Les contrats à terme de Wall Street progressent dans l'attente des résultats des grandes capitalisations attendus cette semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,3 %, S&P 500 +0,4 %, Nasdaq +0,8 %

* Domino's Pizza en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre

* Alphabet, Tesla et Intel publieront leurs résultats plus tard dans la semaine

(Mise à jour des cours) par Ragini Mathur et Avinash P

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé lundi, après le recul de la semaine dernière entraîné par les valeurs du secteur des semi-conducteurs, alors que les investisseurs attendaient une série de résultats clés susceptibles de mettre à l'épreuve la reprise de Wall Street portée par l'IA, tandis que l'escalade des tensions au Moyen-Orient freinait l'appétit pour le risque.

La saison des résultats du deuxième trimestre s'accélérera cette semaine, avec la publication des résultats de plusieurs grandes entreprises, notamment Alphabet GOOGL.O , Tesla

TSLA.O , Intel INTC.O et IBM IBM.N .

La forte hausse des dépenses d’investissement dans l’IA a été l’un des principaux moteurs de la progression des marchés cette année, propulsant les valeurs des semi-conducteurs et d’autres entreprises considérées comme les bénéficiaires de ce développement, et contribuant à ce que les principaux indices américains atteignent des niveaux records.

Mais la forte hausse des actions du secteur des puces électroniques a cédé la place à un brusque revirement la semaine dernière, soulevant des questions quant à savoir si les gains liés à l’IA n’étaient pas allés trop loin.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a clôturé vendredi à plus de 20 % en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi une tendance baissière.

Les investisseurs suivront de près les résultats d’Intel et de Texas Instruments TXN.O .

« Si les rapports sur les résultats des prochaines semaines indiquent que nous restons dans la phase de dépenses liée au développement de l’IA, les investisseurs risquent de se montrer plus impatients, et la vague de ventes pourrait se prolonger pendant les mois d’été », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

À 7 h 10 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 133 points, soit 0,25 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 29,25 points, soit 0,39 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 228,5 points, soit 0,79 %.

Lundi, les fabricants de puces mémoire étaient en hausse, Western Digital WDC.O , Seagate Technology STX.O , Micron Technology MU.O et SanDisk SNDK.O enregistrant des gains compris entre 3,2 % et 4,2 % dans les échanges avant l'ouverture.

Les trois principaux indices américains ont fortement chuté la semaine dernière, sous la pression d’un recul brutal des actions des semi-conducteurs, qui avaient connu une forte hausse.

Ces baisses sont survenues alors même que des données d’inflation modérées avaient apaisé certaines craintes d’une hausse des taux de la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci, et que les grandes banques américaines avaient donné le coup d’envoi de la saison des résultats sur une note positive.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent une probabilité d’environ 12 % d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la réunion de la Fed en juillet et une probabilité d’environ 53 % d’une nouvelle hausse en septembre.

Les investisseurs suivaient de près l'évolution du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran après une récente escalade de ce conflit qui dure depuis près de cinq mois.

Les forces américaines ont frappé l’Iran pour la neuvième journée consécutive lundi, suscitant des inquiétudes quant au trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

La recrudescence des tensions a ravivé les craintes que les prix de l’énergie ne remontent vers les niveaux observés au début de la guerre, relançant ainsi les inquiétudes inflationnistes.

Plus tôt dans la journée, le Brent LCOc1 a dépassé les 90 dollars le baril pour la première fois depuis début juin.

« Ces escalades ont également ébranlé l’hypothèse selon laquelle la crise au Moyen-Orient était terminée et que les prix de l’énergie allaient se normaliser », a déclaré Mme Brooks.

Parmi les autres titres ayant fait bouger le marché avant l’ouverture, Domino’s Pizza DPZ.O a progressé de 6,5 % après que le chiffre d’affaires trimestriel de la chaîne de pizzerias a légèrement dépassé les estimations de Wall Street.