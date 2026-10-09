Les contrats à terme de Wall Street progressent alors que le pétrole recule ; le secteur des télécommunications sous pression suite à l'accord de SpaceX sur les fréquences

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,17 %, S&P +0,4 %, Nasdaq +0,81 %

Les contrats à terme sur les indices boursiers américainsont légèrement progressé vendredi, les cours du pétrole ayant reculé grâce à l'apaisement des inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, même si les valeurs des télécommunications sont restées sous pression après que l'acquisition de fréquences par SpaceX a suscité des inquiétudes quant à la concurrence dans l'ensemble du secteur.

Les cours du pétrole ont baissé après que le président américain Donald Trump a déclaré que son pays n'attaquerait pas l'Iran avant les élections de mi-mandat américaines le mois prochain, apaisant ainsi les craintes que le conflit ne perturbe davantage l'approvisionnement énergétique mondial.

Les cours du Brent LCOc1 ont reculé de 1,2 %, mais se maintenaient tout de même au-dessus du seuil psychologique des 100 dollars le baril. O/R

Les rendements des bons du Trésor américain se sont également stabilisés, le rendement de référence à 10 ans

US10YT=RR restant stable à 5,25 %, tout en se maintenant près du plus haut niveau atteint depuis 24 ans, à 5,364 %, enregistré mercredi.

L’indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq, à forte composante technologique, s’orientaient vers des hausses hebdomadaires malgré un recul au cours des deux dernières séances, l’optimisme suscité par une saison des résultats du troisième trimestre portée par l’intelligence artificielle ayant propulsé les deux indices à des niveaux records en début de semaine.

L'indice Dow Jones, qui regroupe les valeurs phares, était en passe d'enregistrer de légers gains hebdomadaires.

Les valeurs de croissance à très forte capitalisation étaient globalement en hausse ce jour-là, l'action Nvidia

NVDA.O progressant de 1,6 % avant l’ouverture, tandis que celles de Tesla TSLA.O et d’Amazon.com AMZN.O gagnaient chacune environ 1 %.

SpaceX SPCX.O a gagné 3,7 % après que le fabricant de fusées et de satellites a conclu un accord pour acquérir un portefeuille national de fréquences en bande basse, lançant ainsi un défi direct, depuis l’orbite, aux géants historiques des télécommunications sans fil aux États-Unis.

Les valeurs des opérateurs télécoms ont reculé: T-Mobile US

TMUS.O et AT&T T.N ont chuté de plus de 6 %, tandis que Verizon VZ.N a perdu 5,3 %.

À 5 h 54 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 86 points, soit 0,17 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 31,5 points, soit 0,4 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 251 points, soit 0,81 %.

La saison des résultats trimestriels s’accélère la semaine prochaine, les grandes banques s’apprêtant à publier leurs résultats. L’optimisme suscité par ces bons résultats a soutenu les actions américaines ces derniers temps, malgré une situation géopolitique instable et les inquiétudes liées à la hausse des taux d’intérêt.

Parmi les valeurs les plus actives en début de séance, Humana HUM.N a grimpé de 14,5 % après que des données du gouvernement américain ont révélé que 95 % des adhérents de l'assureur santé bénéficiaient de formules Medicare Advantage notées quatre étoiles ou plus pour 2027.

Apple AAPL.O a reculé de 1,8 % après que des médias ont rapporté que le fabricant d’iPhone avait demandé à certains fournisseurs de réduire la production de composants destinés à ses nouveaux modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, la flambée des coûts des puces mémoire et les hausses de prix freinant la demande des consommateurs.