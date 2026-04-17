Les contrats à terme de Wall Street grimpent grâce aux espoirs de paix au Moyen-Orient, les investisseurs souhaitant terminer la semaine en beauté

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,34%, S&P 500 0,19%, Nasdaq 0,11%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté vendredi, préparant le terrain pour une clôture hebdomadaire forte, les investisseurs ayant adopté un regain d'optimisme quant à l'apaisement des tensions au Moyen-Orient.

Le sentiment s'est amélioré après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington pourrait bientôt conclure un accord de paix pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, tout en exhortant le groupe Hezbollah soutenu par Téhéran à respecter une trêve de 10 jours qui est entrée en vigueur entre le Liban et Israël.

La perspective d'une désescalade a encouragé les investisseurs à acheter des actifs à risque, y compris des actions technologiques et logicielles malmenées. Les analystes ont déclaré qu'un mouvement plus large de hausse des risques pourrait persister même en l'absence d'un accord de paix immédiat, à condition que les investisseurs restent convaincus qu'une résolution est finalement à portée de main.

"Une résolution est plus probable qu'improbable au cours des prochaines semaines, même s'il est peu probable que le chemin soit une ligne droite", ont écrit les analystes de la Deutsche Bank.

À 5:01 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a bondi de 168 points, soit 0,34%, le U.S. S&P 500 E-minis EScv1 a augmenté de 13,5 points, soit 0,19%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 28,5 points, soit 0,11%.

Toutefois, la prudence entourant les pourparlers du week-end entre les responsables américains et iraniens persiste et toute rupture pourrait raviver la volatilité.

En outre, le passage par le détroit d'Ormuz reste perturbé, ce qui maintient les prix du pétrole à près de 36 % au-dessus des niveaux d'avant-guerre, alors même que le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC ont entièrement récupéré leurs pertes antérieures.

Aucune donnée économique majeure n'étant prévue pour vendredi, les investisseurs devraient se concentrer davantage sur les résultats des entreprises qui, jusqu'à présent cette semaine, ont indiqué une résistance du consommateur américain.

Netflix NFLX.O , qui a chuté de 9,3 % après avoir annoncé des bénéfices pour le trimestre en cours inférieurs aux attentes, a été l'un des principaux acteurs de la séance de pré-marché. Cette baisse intervient alors que le cofondateur et président de longue date Reed Hastings se retire, marquant la fin d'un mandat de 29 ans.

Alcoa AA.N a chuté de 2,3 % après que le producteur d'aluminium ait annoncé des bénéfices et des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations des analystes, citant des coûts élevés et une demande en baisse.

Les commentaires des banques centrales seront également au centre de l'attention, avec Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, Tom Barkin, président de la Fed de Richmond, et Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, qui devraient s'exprimer.

Toutefois, les récentes remarques des responsables de la Fed n'ont eu qu'un impact limité sur les prévisions de taux.