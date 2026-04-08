Les contrats à terme de Wall Street grimpent grâce au soulagement apporté par le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 2,23%, S&P 500 2,44%, Nasdaq 3,16%

* Les valeurs pétrolières s'effondrent, les prix du brut chutant de plus de 16%

* Les compagnies aériennes et les croisiéristes profitent de la baisse des prix du pétrole

(Mises à jour avec les actions, détails et commentaires) par Johann M Cherian et Purvi Agarwal

Les investisseurs ont poussé un soupir de soulagement après que les États-Unis et l'Iran se soient mis d'accord sur un cessez-le-feu de deux semaines, ce qui a entraîné une baisse des prix du pétrole brut en raison des attentes d'une reprise de l'approvisionnement énergétique par le détroit d'Ormuz.

L'annonce est intervenue moins de deux heures avant la date limite fixée par le président américain Donald Trump , ce qui constitue un revirement radical par rapport à sa précédente mise en garde contre l'anéantissement de "toute une civilisation" si Téhéran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz, l'étroite voie navigable qui gère généralement environ un cinquième du commerce mondial du pétrole .

Les actifs mondiaux ont connu une forte hausse: Les indices boursiers des marchés asiatiques et européens ont grimpé de 4 à 5 %, tandis que les prix du pétrole brut ont chuté de 16 % pour atteindreprès de 90 dollars le baril. Le dollar, qui avait attiré l'intérêt des valeurs refugesau cours du mois dernier, s'est affaibli de 1 % par rapport au yen japonais JPY= .

"La reprise devra être soutenue par des progrès tangibles dans les négociations pour tenir. La question sous-jacente de savoir si l'Iran rouvrira définitivement le détroit d'Ormuz et si un accord durable peut être conclu est encore loin d'être résolue", a déclaré Josh Gilbert, analyste de marché pour eToro.

"Si les deux semaines passent sans qu'un accord ne soit conclu, il faut s'attendre à un renversement brutal et impitoyable de ce rallye de soulagement."

Le cessez-le-feu a apporté un soulagement immédiat aux investisseurs après des semaines de signaux contradictoires de la part de Trump et de l'Iran qui ont entraîné le conflit dans un deuxième mois.

À 04h05 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 1 045 points, soit 2,23%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 162,25 points, soit 2,44%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 771,25 points, soit 3,16%.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont bondi de 3,6%, tandis que l'indice de volatilité CBOE .VIX a chuté de 5,01 points à 20,77, son niveau le plus bas depuis plus de deux semaines.

Les actions américaines du secteur de l'énergie ont suivi les prix mondiaux du pétrole et ont chuté dans les échanges de pré-marché. Les actions d'Exxon Mobil XOM.N ont perdu 6,2%, Chevron CVX.N a chuté de 5,4%, et Occidental Petroleum OXY.N a perdu 7,8%.

Les valeurs liées aux secteurs des voyages et des loisirs ont légèrement progressé. Les actions d'American Airlines

AAL.N et de Delta Airlines DAL.N ont bondi de 7,3% et de 6,8%, respectivement, tandis que les croisiéristes Carnival

CCL.N et Norwegian Cruise Line NCHL.N ont gagné 9,4% et 8,1%, respectivement.

Les grandes banques ont également progressé avant la cloche, avec JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Wells Fargo WFC.N en hausse de plus de 2 % chacune.

Au-delà du soulagement immédiat, les investisseurs mondiaux restent désireux de voir si le cessez-le-feu conduit à une résolution plus large avant de placer des paris majeurs.

Néanmoins, les inquiétudes persistent quant au fait qu'un conflit prolongé et la flambée des coûts de l'énergie pourraient peser sur la croissance économique et compliquer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale. En mars, l'indice de référence S&P 500 .SPX a enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis un an.

Les rendements des bons du Trésor à court terme ont baissé mercredi, tandis que les contrats à terme sur les taux d'intérêt montrent que les investisseurs ont 56 % de chances d'obtenir une réduction de 25 points de base d'ici à la fin de 2026, selon les données compilées par LSEG.

Avant que la guerre n'éclate, les traders avaient parié sur au moins deux baisses de 25 points de base des taux d'intérêt cette année.

Plus tard dans la journée, les investisseurs examineront les commentaires des responsables politiques de la Fed, Mary Daly et Christopher Waller, ainsi que le compte rendu de la réunion de la banque centrale qui s'est tenue les 17 et 18 mars.