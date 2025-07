Les contrats à terme de Wall Street grimpent alors que l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne marque le début d'une semaine cruciale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,09 %, S&P 500 0,16 %, Nasdaq 0,32 %

Les États-Unis et l'UE évitent une guerre commerciale grâce à un accord sur des droits de douane de 15 %

Nike augmente après que JP Morgan ait relevé sa notation

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Nikhil Sharma et Pranav Kashyap

Les contrats à terme de Wall Street ont augmenté lundi, alimentés par un pacte commercial entre les États-Unis et l'Union européenne qui a donné un ton optimiste pour une semaine à forts enjeux comprenant les résultats des mégacapitalisations, une réunion de la Fed et une date limite imminente pour les tarifs douaniers américains.

Le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé un cadre commercial dimanche, réduisant les droits de douane de l'UE à 15 %, soit la moitié du taux que M. Trump avait menacé d'appliquer à partir du 1er août.

La perspective d'un accord entre les États-Unis et l'Union européenne a déjà propulsé le S&P 500 et le Nasdaq à des clôtures record vendredi, le Dow Jones n'étant pas loin de son record historique.

À 6h50 ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 10,5 points, soit 0,16 %, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 74,25 points, soit 0,32 %, et le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 41 points, soit 0,09 %.

Une vague d'accords avec des partenaires commerciaux clés des États-Unis, dont le Japon, l'Indonésie et les Philippines, a permis à Wall Street d'enregistrer des gains importants la semaine dernière.

L'accord avec l'UE intervient après des semaines de suspense et pourrait permettre d'éviter une guerre commerciale avec le plus grand partenaire commercial de Washington.

"L'optimisme suscité par l'accord a stimulé l'appétit pour le risque des marchés financiers. Les contrats à terme laissent présager de nouveaux records historiques pour les marchés boursiers américains", a déclaré Elias Haddad, stratège principal pour les marchés chez Brown Brothers Harriman.

Pendant ce temps, d'autres partenaires mondiaux s'efforcent de conclure des accords avant la date butoir fixée par M. Trump. Les négociations entre les États-Unis et la Chine, qui se dérouleront plus tard dans la journée de lundi, devraient permettre de prolonger leur fragile trêve commerciale de 90 jours.

Cette semaine, l'élan sans précédent du marché est confronté à un gant, avec les "Sept Magnifiques", les titans de la technologie Meta META.O , Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Apple AAPL.O , à la tête d'un défilé de résultats qui pourrait donner le ton à Wall Street.

La semaine dernière, Alphabet a surpris Wall Street en annonçant des dépenses d'investissement audacieuses , ravivant l'optimisme à l'égard de l'IA, alors même que Tesla a jeté une ombre en annonçant des temps difficiles dans un contexte de réduction des subventions pour les véhicules électriques.

Tesla TSLA.O a augmenté de 1,3 % dans les échanges avant bourse après que le constructeur automobile ait signé un accord de 16,5 milliards de dollars pour s'approvisionner en puces auprès de Samsung Electronics 005930.KS .

Les regards seront également tournés vers la Réserve fédérale, qui devrait entamer une réunion de deux jours sur sa politique monétaire mardi. Les traders parient que la banque centrale maintiendra ses taux, mais la véritable intrigue réside dans les signaux des décideurs politiques sur les réductions futures, d'autant plus que l'inflation alimentée par les tarifs douaniers reste une préoccupation et que Trump keeps up the pressure sur le président de la Fed Jerome Powell.

Selon FedWatch de CME, les marchés considèrent qu'il y a près de 60 % de chances que les taux soient abaissés en septembre.

Vendredi, Trump a laissé entendre Powell pourrait être prêt à abaisser les taux d'intérêt.

Parmi un déluge d'indicateurs économiques clés cette semaine, l'attention se portera sur le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) - la mesure de l'inflation préférée de la Fed - et les données sur les emplois non agricoles pour évaluer comment les tarifs ont affecté les prix à la consommation et le marché du travail.

Les sociétés liées à l'Ether, Bitmine Immersion Technologies

BMNR.N , BTCS BTCS.O , et GameSquare Holdings GAME.O ont augmenté de 7,9 % chacune après que les prix de l'Ethereum

ETH= aient atteint un plus haut de sept mois.

Nike NKE.N a augmenté de 4 % après que J.P. Morgan a relevé le titre de "neutre" à "surpondérer" et a déclaré que les investisseurs devraient "simplement l'acheter".