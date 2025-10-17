Les contrats à terme de Wall Street chutent, les créances douteuses des banques régionales aggravant les difficultés des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

*

Contrats à terme en baisse: Dow 0,14%, S&P 500 0,36%, Nasdaq 0,58%

*

La jauge de la peur à Wall Street atteint son plus haut niveau depuis plus de 5 mois

*

Eli Lilly chute après la promesse de Trump de réduire le prix des médicaments amaigrissants

(Mise à jour des prix) par Sukriti Gupta

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté vendredi, les inquiétudes croissantes sur les risques et la détérioration de la qualité du crédit ayant déclenché une chute des banques régionales, ce qui a encore affaibli la confiance des investisseurs, mise à mal par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et par la fermeture du gouvernement.

Le SPDR S&P regional banking ETF KRE.P était en hausse de 1,2 % dans les échanges de pré-marché, après avoir enregistré sa plus forte baisse en une journée depuis plus de six mois lors de la session précédente.

La baisse a été déclenchée par Zions Bancorporation ZION.O qui a révélé une perte de 50 millions de dollars liée à deux prêts commerciaux et industriels, tandis que Western Alliance

WAL.N a déclaré avoir engagé une action en justice pour fraude de la part de Cantor Group V, LLC.

La chute des cours a ravivé les inquiétudes concernant les normes de prêt laxistes dans un secteur déjà aux prises avec deux faillites automobiles, plus de deux ans après l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

"C'est littéralement le dernier problème que les investisseurs doivent ajouter à une liste croissante d'inquiétudes", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principale du marché chez City Index, notant les préoccupations concernant les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, la fermeture du gouvernement américain et les valorisations tendues des actions.

Les actions de Zions ont chuté de 1,3 %, tandis que Western Alliance a perdu 1,5 % avant la cloche.

Certains des principaux titres bancaires américains ont également chuté. JPMorgan JPM.N a chuté de 0,4 % et Morgan Stanley MS.N a perdu 0,7 %. Bank of America BAC.N et Citigroup C.N ont reculé de 1,2 % et 1,7 %, respectivement.

À 07:35 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 64 points, soit 0,14%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 24,25 points, soit 0,36%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 143,75 points, soit 0,58%.

"Il semble que ces risques soient apparus à un moment où le récent mouvement de hausse vers des niveaux record semblait de toute façon assez fragile. Il semble donc que la liste des risques s'allonge et oblige les investisseurs à se remettre un peu en question", a déclaré Cincotta.

L'optimisme entourant l'IA et les attentes de réductions des taux d'intérêt américains ont propulsé Wall Street à des niveaux record cette année. Toutefois, les valeurs technologiques liées à l'IA, qui ont été parmi les plus importantes à contribuer à la hausse, ont également reculé vendredi.

L'indicateur de peur de Wall Street .VIX a atteint son plus haut niveau depuis plus de cinq mois, à 26,31 points.

Les investisseurs attendaient également des développements entre Washington et Pékin après l'escalade de leur guerre commerciale la semaine dernière.

Le président américain Donald Trump a menacé la Chine de droits de douane supplémentaires de 100 % à compter du 1er novembre, ainsi que d'autres nouvelles mesures commerciales à l'encontre de la deuxième économie mondiale à la suite des restrictions chinoises sur les exportations de minéraux de terres rares.

La mission de la Chine auprès de l'Organisation mondiale du commerce a accusé vendredi les États-Unis de saper le système commercial multilatéral fondé sur des règles et a renouvelé ses appels à Washington pour qu'il adhère aux lignes directrices de l'OMC.

Parmi les autres valeurs, Eli Lilly LLY.N a chuté de 4,3 % après que Trump a déclaré qu'il ferait baisser les prix des médicaments amaigrissants.

Les actions de Micron Technology MU.O ont glissé de 2,5 % après avoir augmenté de plus de 7 % au cours de la séance précédente. Reuters a rapporté que le fabricant de puces envisage d'abandonner ses activités dans le domaine des puces pour serveurs en Chine.

Les solides bénéfices des grandes banques américaines cette semaine ont donné un ton optimiste au début de la saison des rapports du troisième trimestre. Mais avec les valorisations des actions déjà élevées, les investisseurs font preuve de prudence.