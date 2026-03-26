Les contrats à terme de Wall Street baissent, les tensions au Moyen-Orient tempérant l'appétit pour le risque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 0,7%, S&P 500 0,73%, Nasdaq 0,85%

* Jefferies plonge après avoir publié un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

* L'OCDE met en garde contre la guerre en Iran qui risque de compromettre l'amélioration de la croissance mondiale

* Les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage, les intervenants de la Fed à l'ordre du jour

(Mises à jour avec les prix et les commentaires des analystes) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé jeudi après les gains de la session précédente, les investisseurs restant prudentsface aux développements au Moyen-Orient tout en évaluant les perspectivesde désescalade dans le conflit.

Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran cherchait désespérément à conclure un accord pour mettre fin aux combats, contredisant le ministre iranien des affaires étrangères, qui a déclaré que Téhéran examinait une proposition américaine , mais qu'il n'avait pas l'intention d'organiser des pourparlers pour mettre fin à laguerre.

Les signaux contradictoires envoyés par les deux parties ont laissé les marchés sur le qui-vive, alors que les espoirs d'une percée pour rétablir la navigation dans le détroit crucial d'Ormuzrestaient incertains.

"Le calme relatif sur les marchés suggère une certaine confiance de la part des investisseurs dans le fait que les hostilités pourraient finalement s'arrêter, même si cette perspective reste mince", a déclaré Molly Schwartz, stratégiste macro-actif chez Rabobank.

À 6:45 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 325 points, soit 0,7%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 48,75 points, soit 0,73% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 206 points, soit 0,85%.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse mercredi après que Washington a fait une proposition à l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan, tandis que les commentaires des responsables iraniens ont suggéré que Téhéran pourrait être ouvert à des offres diplomatiques, même s'il a publiquement nié toute négociation en cours.

"Les marchés semblent être dans une impasse, les investisseurs étant pris entre deux récits contradictoires... Cela a créé un équilibre fragile entre les différentes classes d'actifs, où le positionnement reflète la prudence plutôt que la conviction", a déclaréDaniela Hathorn, analyste principale des marchés chezCapital.com.

L'escalade du conflit au Moyen-Orient a détourné l'économie mondiale d'une trajectoire de croissance plus forte, a averti l'OCDE jeudi , la fermeture du détroit d'Ormuz menaçant de faire grimper l'inflation en flèche .

Les banques centrales ont été mises dans une situation difficile en ce qui concerne les taux d'intérêt , les acteurs du marché monétaire ne prévoyant plus d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année. Selon l'outil FedWatch du CME Group, deux baisses de tauxétaient attendues avant l'éclatement du conflit iranien.

Sur le front des données, les investisseurs examineront lesdonnées hebdomadairessur les demandes d'allocations chômage et les commentaires desresponsables de la Réserve fédérale, Lisa Cook, Stephen Miran, Michael Barr et Philip Jefferson.

Parmi les valeurs individuelles,Jefferies Financial JEF.N était en baisse marginale dans les échanges de pré-marché, la banque d'investissement ayant manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du premier trimestre en raison de pertes sur des prêts à des sociétés en faillite .

Les actions d'Olaplex Holdings OLPX.O ont bondi de50 % après que l'Allemand Henkel HNKG.DE a accepté d'acheter la marque de soins capillaires dans le cadre d'un accord de 1,4 milliard de dollars.

Les actions des sociétés aurifères cotées aux États-Unis ont reculé, le prix des lingots ayant baissé de plus de 1 %. Newmont

NEM.N a glissé de 3,1%, Sibanye Stillwater SBSW.N a perdu 4,4% et Harmony Gold HMY.N a perdu 4%.