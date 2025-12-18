Les contrats à terme de Wall St grimpent à l'approche des données sur l'inflation ; Micron progresse

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté jeudi à l'approche d'un rapport clé sur l'inflation qui pourrait donner un aperçu de l'impact des droits de douane sur les pressions sur les prix, tandis que les fortes prévisions du fabricant de puces Micron ont temporairement apaisé les inquiétudes concernant le secteur technologique surévalué.

Un rapport du Département du travail à 8h30 ET devrait montrer que les prix à la consommation ont probablement enregistré leur plus forte augmentation en un an et demi au cours de l'année jusqu'en novembre, ce qui soulignerait l'aggravation des problèmes d'accessibilité dus aux tarifs douaniens américains sur les importations.

Toutefois, les données pourraient également être faussées par la récente fermeture du gouvernement, tout comme le rapport officiel sur l'emploi qui a été publié en début de semaine. Les chiffres des demandes d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 13 décembre, attendus plus tard dans la journée, seraient plus fiables.

La Réserve fédérale s'est concentrée sur la santé du marché du travail lorsqu'elle a abaissé les taux d'intérêt à deux reprises cette année et l'on s'attend à un assouplissement de la politique monétaire d'au moins 50 points de base l'année prochaine, selon les données compilées par LSEG, dans l'espoir qu'un président de la Fed dovish remplace Jerome Powell.

Cependant, un pic des pressions sur les prix pourrait susciter l'incertitude parmi les participants au marché à un moment où les attentes en matière d'inflation ont conduit les traders à intégrer des hausses de taux dans d'autres économies développées. Les décisions des banques centrales d'Europe et du Royaume-Uni seront particulièrement examinées plus tard dans la journée.

À 5:44 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 64 points, ou 0,13%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 27,75 points, ou 0,41%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 185,75 points, ou 0,75%.

Micron Technology MU.O s'est distingué en début de séance, avec une hausse de 10 % après avoir annoncé un bénéfice trimestriel près de deux fois supérieur aux attentes des analystes, alors que les prix des puces mémoire montent en flèche dans un contexte de pénurie de l'offre et d'explosion de la demande des centres de données pour l'intelligence artificielle.

D'autres sociétés de mémoire telles que SanDisk SNDK.O ont augmenté de 5,7% et Western Digital WDC.O ont gagné 4%, tandis que le géant des puces Nvidia NVDA.O a progressé de 1,3%.

Les investisseurs se remettaient d'une chute mercredi lorsque l'incertitude sur les plans de financement d'Oracle

ORCL.N a envoyé le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC à leurs plus bas niveaux depuis trois semaines. Les actions de la société d'informatique dématérialisée ont légèrement augmenté de 1,2 % jeudi.

Toutefois, le répit apporté par les résultats de Micron devrait être de courte durée, les traders cherchant à savoir comment les entreprises monétisent l'intelligence artificielle.

L'indice de référence et les indices à forte composante technologique sont désormais en passe de subir leur plus forte perte en deux semaines depuis que les inquiétudes concernant les tarifs douaniens ont déclenché une déroute sur les marchés mondiaux entre la fin mars et le début du mois d'avril.

Entre autres, Lululemon LULU.O a gagné 6 % suite à un rapport selon lequel l'investisseur activiste Elliott a pris une participation de plus d'un milliard de dollars dans la société de vêtements d'athlétisme.

Birkenstock BIRK.N a perdu 11,6 % après que les prévisions de bénéfices annuels du fabricant de chaussures ont manqué les estimations .

Les entreprises du secteur du cannabis ont grimpé en flèche cette semaine grâce à de nombreux rapports selon lesquels l'administration Trump est susceptible d'assouplir les restrictions sur l'utilisation de la marijuana en tant que médicament.

Les actions cotées en bourse aux États-Unis de Cronos Group < CRON. O > ont gagné 3,3 % et Canopy Growth

CGC.O a augmenté de 9,6 %.