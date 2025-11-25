Les contrats à terme américains se détendent, les investisseurs se concentrant sur les données, Alphabet brille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,16%, S&P 500 0,19%, Nasdaq 0,33%

Les contrats à terme des indices boursiers américains ont légèrement reculé mardi, se calmant après un rallye technologique à Wall Street lors de la séance précédente, alors que les investisseurs attendaient les données économiques et les résultats qui pourraient donner un aperçu de la résilience du consommateur américain.

S'écartant des baisses plus générales, Alphabet GOOGL.O a gagné 3,1 % dans les échanges de prémarché après un rapport selon lequel Meta, la société mère de Facebook < META.O > était en discussions pour utiliser les puces d'intelligence artificielle de Google dans ses centres de données à partir de 2027 et pour louer des puces de Google Cloud d'ici à l'année prochaine.

Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O , qui dominent actuellement le secteur des puces d'IA, ont chuté d'environ 3 % chacun, tandis que Broadcom AVGO.O , qui a conclu un partenariat avec Alphabet, a gagné 2,3 %.

Les actions de la société mère de Google ont augmenté de 68 % cette année, surpassant les autres mégacapitalisations et se rapprochant de la capitalisation boursière prisée de 4 000 milliards de dollars . Le dernier coup de pouce a été une participation de Berkshire Hathaway < BRKa.N >, la société de Warren Buffett, et les bonnes premières critiques de son nouveau modèle Gemini 3.

Le Nasdaq .IXIC a enregistré lundi sa plus forte hausse en une journée depuis six mois, les investisseurs s'intéressant aux valeurs technologiques qui ont été au centre d'une déroute d'un mois à Wall Street en raison de craintes que le secteur soit surévalué.

Le récent retournement de tendance a été motivé par les paris croissants sur la baisse des coûts d'emprunt de la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre, à la suite des remarques accommodantes de membres influents du Federal Open Market Committee, tels que John Williams et Christopher Waller .

Un rapport a également indiqué que la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, s'est également prononcée en faveur d'une baisse des taux d'intérêt le mois prochain.

Les marchés évaluent à 80 % la probabilité que la Fed abaisse les coûts d'emprunt de 25 points de base le mois prochain, contre environ 40 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 05:24 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 73 points, soit 0,16%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 12,75 points, soit 0,19%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 83,5 points, soit 0,33%.

LA RÉSILIENCE DES CONSOMMATEURS EN LIGNE DE MIRE

Les investisseurs évalueront les données sur les ventes au détail de septembre et le rapport sur la confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois de novembre plus tard dans la journée, qui pourraient fournir des indices sur la santé du consommateur américain à un moment où les pressions sur les prix induites par les tarifs et les licenciements ont fait la une des journaux.

Un rapport retardé sur l'inflation des prix à la production pour le mois de septembre est attendu à 8h30 ET, l'accent étant mis sur les composants qui alimentent la jauge d'inflation préférée de la Fed - l'indice des dépenses de consommation personnelle.

Les bénéfices des sociétés orientées vers la consommation, notamment Dick's Sporting Goods < DKS.N >, Best Buy < BBY.N >, Abercrombie < ANF.N > et Kohl's < KSS.N> sont également à l'ordre du jour avant l'ouverture des marchés.

Pour les détaillants, la saison des achats de Noël, qui se déroule ce mois-ci entre la fête de Thanksgiving, jeudi, et le Cyber Monday, la semaine prochaine, sera cruciale pour les ventes.

Entre autres, Coherent COHR.N a chuté de 2,9 % après qu'un rapport a indiqué que Bain Capital cherchait à vendre pour 1,14 milliard de dollars d'actions du fabricant d'appareils optiques dans le cadre d'une transaction en bloc.

La société de communication Zoom <ZM.O > a gagné 3,7 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels .

Les investisseurs ont également suivi les développements autour d'un accord de paix en Ukraine et les signes d'amélioration des relations commerciales sino-américaines .