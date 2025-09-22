Les contrats à terme américains en baisse après un rallye, les mesures prises par Trump en matière de visas pèsent sur la balance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Bourses à terme en baisse: Dow 0,33%, S&P 500 0,30%, Nasdaq 0,34%

*

Pfizer achète Metsera pour 7,3 milliards de dollars

*

Compass achète son rival Anywhere pour environ 4,2 milliards de dollars

*

Les actions du secteur technologique américain chutent alors que Trump impose de nouveaux frais importants sur les visas H-1B

(Mise à jour des prix) par Purvi Agarwal et Sukriti Gupta

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé lundi après que les principaux indices de Wall Street ont atteint des records lors de la session précédente, tandis que l'incertitude autour des politiques de visa du président Donald Trump a également assombri le sentiment.

Les marchés ont marqué une pause après un rallye technologique vendredi qui a poussé les trois indices à clôturer à des niveaux record pour la deuxième session consécutive, le S&P 500 et le Nasdaq enregistrant leur troisième semaine consécutive de hausse.

Les actions des entreprises technologiques américaines ont glissé dans les échanges avant bourse après que l'administration Trump a déclaré vendredi qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100 000 dollars par an pour les visas de travail H-1B, ce qui a incité certaines grandes entreprises technologiques et banques à avertir les employés de rester aux États-Unis ou de revenir rapidement.

Les grandes entreprises telles que Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O ont légèrement baissé, car les entreprises technologiques américaines dépendent fortement des travailleurs qualifiés de l'Inde et de la Chine.

Cognizant Technology Solutions CTSH.O , JPMorgan JPM.N et Intel INTC.O , qui figurent parmi les plus grands sponsors de visas H-1B, ont baissé respectivement de 0,4 %, 1,8 % et 1,3 %.

"Le visa H-1B a été un canal clé pour les entreprises technologiques, financières, de conseil et de services basées aux États-Unis pour accéder aux talents qualifiés mondiaux... la forte augmentation des frais de visa augmentera les coûts pour les entreprises qui dépendent de ces travailleurs, avec au moins une partie de la charge répercutée sur les clients finaux", ont déclaré les analystes d'UBS Global Wealth Management.

À 07:22 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 154 points, soit 0,33%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 20 points, soit 0,3%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 84,75 points, soit 0,34%.

La réduction d'un quart de point des taux d'intérêt prévue par la Réserve fédérale la semaine dernière et les indications de nouvelles réunions à venir ont contribué à la récente reprise de Wall Street, qui a été en partie alimentée par un regain d'enthousiasme pour les échanges d'actions liées à l'intelligence artificielle.

Cela a également stimulé l'optimisme à l'égard des sociétés à petite capitalisation aux États-Unis, l'indice Russell 2000

.RUT ayant atteint un record intrajournalier vendredi. Les contrats à terme liés à l'indice RTYc1 étaient en baisse de 0,2 % dans les échanges de pré-marché.

Les trois principaux indices de Wall Street sont en territoire positif jusqu'à présent en septembre - un mois considéré comme historiquement mauvais pour les actions américaines. L'indice de référence S&P 500 a perdu 1,4 % en moyenne au cours de ce mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

De nombreuses données économiques doivent être publiées cette semaine, notamment sur les dépenses de consommation des ménages - la mesure de l'inflation préférée de la Fed - et sur le produit intérieur brut.

Les marchés analyseront également les commentaires d'une série de décideurs politiques lundi, y compris les présidents de la Fed John Williams, Alberto Musalem et le gouverneur nouvellement nommé Stephen Miran.

Kenvue KVUE.N a chuté de 4,8 % avant l'annonce de l'administration Trump concernant ses conclusions sur l'autisme. Un rapport au début du mois a déclaré que l'administration prévoyait d'annoncer que l'analgésique Tylenol de Kenvue par les femmes enceintes est potentiellement lié à l'autisme.

Pfizer PFE.N a déclaré qu'il allait acquérir le développeur de médicaments pour la perte de poids Metsera

MTSR.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars. Les actions de Pfizer ont augmenté de 1,7 %, tandis que celles de Metsera ont grimpé de 59,1 %.

Compass COMP.N a chuté de 12,7 % après que la société de courtage a conclu un accord pour acquérir son rival , Anywhere Real Estate HOUS.N , dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 4,2 milliards de dollars. Les actions d'Anywhere ont augmenté de 51,2 %.