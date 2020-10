Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les contacts entre Banco BPM et Crédit agricole portent sur leur partenariat Agos Reuters • 15/10/2020 à 08:51









LES CONTACTS ENTRE BANCO BPM ET CRÉDIT AGRICOLE PORTENT SUR LEUR PARTENARIAT AGOS MILAN (Reuters) - La banque italienne Banco BPM explore toutes les options en vue d'un éventuel rapprochement mais ses récents contacts avec le Crédit agricole ont porté sur Agos, leur partenariat dans le crédit à la consommation, dit-on jeudi de source proche de Banco BPM. Le quotidien romain Il Messaggero a rapporté jeudi que les deux banques avaient signé un accord de confidentialité en vue de discussions formelles sur un éventuel rapprochement. Début octobre, des sources confiaient à Reuters que l'établissement bancaire français réfléchissait à une possible offre sur la banque italienne. (Gianluca Semeraro, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées BANCO BPM MIL -1.68% CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -3.28%