Les constructeurs immobiliers américains progressent alors que les rendements obligataires reculent

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19 août - ** Les actions des promoteurs immobiliers, sensibles aux taux d'intérêt, progressent alors que la baisse des rendements obligataires à long terme stimule l'appétit pour le risque

** Le ministère des Finances annonce qu’il va doubler le volume des opérations de rachat destinées à soutenir la liquidité des obligations à long terme

** Les rendements du bon du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR reculent par rapport à leur plus haut niveau depuis 2007 à la suite de cette annonce, s’établissant en dernière cotation à 5,203%

** Les rendements du bon du Trésor américain de référence à 10 ans US10YT=RR reculent par rapport à leur plus haut niveau de 2025 et s'établissent à 4,660%

** D.R. Horton DHI.N , Lennar Corp LEN.N et PulteGroup

PHM.N ont progressé de 3,5% à 4,5%, tandis que le fournisseur d'équipements de construction Builders FirstSource BLDR.N a grimpé de 7,1%

** Toll Brothers TOL.N progresse de 6,9% dans le sillage de la hausse générale du marché, malgré la publication mardi de résultats décevants pour le troisième trimestre

** L’indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME progresse de 4,4%, tandis que l’indice PHLX Housing .HGX gagne près de 3,2%

** L'évanouissement des espoirs d'un accord de paix au Moyen-Orient et les craintes croissantes d'inflation ont poussé mardi les rendements obligataires mondiaux à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies, mettant sous pression les actifs risqués sur les principaux marchés

** La baisse des rendements pourrait entraîner une baisse des taux hypothécaires, ce qui profiterait aux constructeurs immobiliers en améliorant l’accessibilité financière pour les acheteurs potentiels

** Le distributeur de produits de rénovation Lowe's LOW.N progresse de 2,5% après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre, tandis que Home Depot HD.N s'apprécie de 1,7%