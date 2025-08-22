 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les constructeurs de maisons et les valeurs immobilières américaines se redressent après que Jerome Powell a ouvert la voie à des réductions de taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des constructeurs de maisons et des sociétés immobilières sensibles aux taux d'intérêt se sont redressées vendredi, le discours du président de la Fed, Jerome Powell, laissant entrevoir des baisses de taux ** Les chances que la Fed réduise les taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa prochaine réunion en septembre ont augmenté à près de 90 % contre environ 75 % avant les commentaires de Powell , selon l'outil FedWatch du CME , ce qui a fait baisser le rendement de référence américain à 10 ans US10YT=RR à environ 4,27 %

** Parmi les constructeurs de maisons, D.R. Horton DHI.N , Lennar LEN.N et Pultegroup PHM.N ont tous augmenté de plus de 3 %

** L'indice S&P 500 Real Estate .SPLRCR a progressé de 1,9 %; les principaux contributeurs au gain de l'indice sont Alexandria Real Estate ARE.N (plus de 3 %), Prologis PLD.N (3 %) et American Tower AMT.N (2 %)

** La baisse des rendements peut potentiellement conduire à une réduction des taux hypothécaires, ce qui profite aux constructeurs de maisons en rendant les maisons plus abordables, et pourrait fournir un financement moins cher pour les FPI

** En outre, les détaillants de rénovation Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N augmentent tous deux de ~3 %, et Builders FirstSource BLDR.N de près de 5 %

** L'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME gagne ~4 %, et l'indice PHLX Housing .HGX progresse de >3 % sur la séance

Banques centrales
FED

Valeurs associées

ALEXANDRIA REIT
80,811 USD NYSE +4,38%
AMER TOWER REIT
213,675 USD NYSE +1,88%
BUILDERS FIRSTSO
142,315 USD NYSE +6,77%
D R HORTON
169,270 USD NYSE +4,58%
HOME DEPOT
410,319 USD NYSE +3,17%
LENNAR RG-A
135,930 USD NYSE +5,26%
LGI HOMES
68,3100 USD NASDAQ +10,14%
LOWE'S COM
263,290 USD NYSE +2,93%
PROLOGIS REIT
112,218 USD NYSE +3,54%
PULTEGROUP
131,700 USD NYSE +5,07%
S&P 500 INDEX
6 472,46 Pts CBOE +1,61%
USA BENCHMARK 10A
4,300 Rates +1,14%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

