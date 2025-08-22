Les constructeurs de maisons et les valeurs immobilières américaines se redressent après que Jerome Powell a ouvert la voie à des réductions de taux d'intérêt

22 août - ** Les actions des constructeurs de maisons et des sociétés immobilières sensibles aux taux d'intérêt se sont redressées vendredi, le discours du président de la Fed, Jerome Powell, laissant entrevoir des baisses de taux ** Les chances que la Fed réduise les taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa prochaine réunion en septembre ont augmenté à près de 90 % contre environ 75 % avant les commentaires de Powell , selon l'outil FedWatch du CME , ce qui a fait baisser le rendement de référence américain à 10 ans US10YT=RR à environ 4,27 %

** Parmi les constructeurs de maisons, D.R. Horton DHI.N , Lennar LEN.N et Pultegroup PHM.N ont tous augmenté de plus de 3 %

** L'indice S&P 500 Real Estate .SPLRCR a progressé de 1,9 %; les principaux contributeurs au gain de l'indice sont Alexandria Real Estate ARE.N (plus de 3 %), Prologis PLD.N (3 %) et American Tower AMT.N (2 %)

** La baisse des rendements peut potentiellement conduire à une réduction des taux hypothécaires, ce qui profite aux constructeurs de maisons en rendant les maisons plus abordables, et pourrait fournir un financement moins cher pour les FPI

** En outre, les détaillants de rénovation Home Depot HD.N et Lowe's LOW.N augmentent tous deux de ~3 %, et Builders FirstSource BLDR.N de près de 5 %

** L'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME gagne ~4 %, et l'indice PHLX Housing .HGX progresse de >3 % sur la séance