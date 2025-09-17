Les constructeurs de maisons et les valeurs immobilières américaines augmentent après la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions des constructeurs d'habitations américains ont augmenté après que la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage lors de sa réunion de politique monétaire

** La baisse des rendements obligataires peut entraîner une diminution des taux hypothécaires, ce qui peut favoriser l'accessibilité au logement et soutenir la demande de nouveaux logements, au profit des constructeurs de maisons

** Parmi les constructeurs de maisons, Lennar LEN.N augmente de 2 % et D.R. Horton DHI.N de 1,4 %

** Pultegroup PHM.N en hausse de 1,8 %, KB Home KBH.N en hausse de 2,5 %, Toll Brothers TOL.N en hausse de 1,3 % et NVR Inc NVR.N en hausse de 1,6 %

** Les baisses de taux pourraient également réduire les coûts d'emprunt pour les sociétés d'investissement immobilier, rendant le financement plus accessible ** L'indice S&P 500 Real Estate .SPLRCR progresse de 1,3 %; les principaux contributeurs à la hausse de l'indice sont Alexandria Real Estate ARE.N (+1,8 %), Prologis PLD.N (+1,3 %) et American Tower AMT.N (+2 %) ** L'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME gagne 3,3 %, et l'indice PHLX Housing .HGX gagne 1,7 % sur la séance