Les constructeurs chinois attendus en baisse après la rupture de l'accord contre les "prix anormaux"

(AOF) - Les constructeurs chinois de véhicules électriques cotés à Wall Street XPeng et Li Auto reculaient de quelque 2% en avant-Bourse après que la fédération du secteur, la Caam, a annoncé samedi renoncer à son engagement d'éviter la pratique de "tarifications anormales" pour les véhicules électriques produits ans l’Empire du Milieu. Cet engagement a été pris deux jours plus tôt par 16 constructeurs automobiles, dont Tesla : il avait été interprété par certains comme le signe d'une trêve dans la guerre des prix qui menaçait la rentabilité de l'ensemble du secteur.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.