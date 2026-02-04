Les constructeurs automobiles soutiennent le projet de Trump d'abroger les règles en matière d'économie de carburant, mais souhaitent des changements

Les principaux constructeurs automobiles ont appelé mercredi à des changements dans la proposition de l'administration Trump pour réformer les normes d'économie de carburant, mais ont déclaré qu'ils soutenaient le plan visant à réduire radicalement les exigences d'efficacité.

L'Alliance pour l'innovation automobile, qui représente General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai, Ford et d'autres constructeurs automobiles, a soutenu la réduction de la rigueur proposée par la National Highway Traffic Safety Administration, mais lui a demandé de ne pas éliminer l'échange de crédits et de reconsidérer les plans visant à reclasser davantage de véhicules en tant que voitures.

"Étant donné le ralentissement de la croissance des ventes de véhicules électriques aux États-Unis et la réduction du soutien politique du gouvernement, les normes CAFE précédemment publiées sont tout simplement irréalisables", a déclaré le groupe.