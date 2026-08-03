Les constructeurs automobiles roumains Dacia et Ford suspendent leur production jusqu'au 19 août face à la menace d'une crise énergétique, selon le Premier ministre

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Les constructeurs automobiles roumains Dacia – filiale du groupe français Renault – et Ford ont temporairement suspendu leur production jusqu'au 19 août, a déclaré lundi le Premier ministre Ilie Bolojan, réduisant ainsi volontairement leur consommation d'électricité alors que le pays est confronté à des problèmes d'approvisionnement en électricité.

M. Bolojan a précisé que la décision des constructeurs automobiles avait déjà permis de réduire de 200 MW la consommation d'électricité du pays lundi matin, ajoutant que d'autres entreprises réduiraient également leur consommation de manière volontaire.