Les constructeurs automobiles progressent après que le président de la Réserve fédérale a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 août - ** Les actions des constructeurs automobiles américains sont en hausse dans les premiers échanges

** Les actions de Ford F.N en hausse de 3,5%, General Motors GM.N en hausse de 3%

** Les actions cotées en bourse de Stellantis STLAM.MI augmentent de 5%

** Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a indiqué vendredi qu'une réduction des taux d'intérêt pourrait être envisagée lors de la réunion de septembre de la banque centrale

** Les coûts d'emprunt élevés ont découragé de nombreux consommateurs d'acheter de nouveaux véhicules

** Les actions américaines des fabricants de pièces automobiles Aptiv APTV.BN , Magna MG.TO et BorgWarner BWA.N ont également augmenté de ~3% à 4% chacune

** Depuis le début de l'année, Ford a progressé de 18%, GM de 8,72%, APTV de ~28%, Magna de ~6% et BWA de 35%

