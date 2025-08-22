Les constructeurs automobiles progressent après que le président de la Réserve fédérale a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt

(Mises à jour)

22 août - ** Les actions des constructeurs automobiles américains sont en hausse dans les premiers échanges

** Les actions de Ford F.N en hausse de 3,5%, General Motors GM.N en hausse de 3%

** Les actions cotées en bourse de Stellantis STLAM.MI augmentent de 5%

** Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a indiqué vendredi qu'une réduction des taux d'intérêt pourrait être envisagée lors de la réunion de septembre de la banque centrale

** Les coûts d'emprunt élevés ont découragé de nombreux consommateurs d'acheter de nouveaux véhicules

** Les actions américaines des fabricants de pièces automobiles Aptiv APTV.BN , Magna MG.TO et BorgWarner BWA.N ont également augmenté de ~3% à 4% chacune

** Depuis le début de l'année, Ford a progressé de 18%, GM de 8,72%, APTV de ~28%, Magna de ~6% et BWA de 35%