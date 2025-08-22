Les constructeurs automobiles progressent après que le président de la Réserve fédérale a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt

22 août - ** Les actions des constructeurs automobiles américains sont en hausse dans les premiers échanges

** Les actions de Ford F.N sont en hausse de 3,5 %, celles de General Motors GM.N sont en hausse de 3%

** Les actions cotées en bourse de Stellantis STLAM.MI augmentent de 5%

** Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a indiqué vendredi qu'une réduction des taux d'intérêt pourrait être envisagée lors de la réunion de septembre de la banque centrale

** Les coûts d'emprunt élevés ont découragé de nombreux consommateurs d'acheter de nouveaux véhicules

** Depuis le début de l'année, les actions de Ford ont augmenté de 18 % et celles de GM de 8,72 %