Les constructeurs automobiles progressent après que le président de la Réserve fédérale a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des constructeurs automobiles américains sont en hausse dans les premiers échanges

** Les actions de Ford F.N sont en hausse de 3,5 %, celles de General Motors GM.N sont en hausse de 3%

** Les actions cotées en bourse de Stellantis STLAM.MI augmentent de 5%

** Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a indiqué vendredi qu'une réduction des taux d'intérêt pourrait être envisagée lors de la réunion de septembre de la banque centrale

** Les coûts d'emprunt élevés ont découragé de nombreux consommateurs d'acheter de nouveaux véhicules

** Depuis le début de l'année, les actions de Ford ont augmenté de 18 % et celles de GM de 8,72 %

Banques centrales
FED

