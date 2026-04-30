Les constructeurs automobiles misent sur 2,3 milliards de dollars de remboursements de droits de douane à venir, au risque de s'attirer les foudres de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les constructeurs automobiles comptabilisent les remboursements de droits de douane attendus, ce qui gonfle leurs bénéfices comptables du premier trimestre

* Ford, GM, Mercedes-Benz et Stellantis comptent parmi les premiers à estimer les remboursements attendus

* Les demandes de remboursement des entreprises pourraient s'attirer les foudres de Trump

(Ajout d'un commentaire de VW au paragraphe 9 et d'un graphique) par Mike Colias, Nora Eckert et Rachel More

Cette semaine, certains constructeurs automobiles ont vu leurs bénéfices du premier trimestre gonflés – du moins sur le papier – grâce aux futurs remboursements des droits de douane qu'ils ont versés au gouvernement américain, au risque de s'attirer les foudres du président américain Donald Trump.

Les entreprises touchées par les droits de douane ont commencé à introduire des demandes de remboursement la semaine dernière, à la suite d'une décision rendue en février par la Cour suprême des États-Unis qui a invalidé certains des droits de douane imposés par l'administration Trump. Un montant total pouvant atteindre 166 milliards de dollars de remboursements est dû aux importateurs qui ont payé ces droits, dans le cadre d'une procédure qui pourrait prendre plusieurs mois, l'industrie automobile figurant parmi les secteurs les plus durement touchés par le régime tarifaire de Trump. Cette semaine, plusieurs constructeurs automobiles ont commencé à comptabiliser ces revenus de remboursement attendus dans leurs livres, pour un total d'environ 2,3 milliards de dollars, devenant ainsi parmi les premières entreprises à chiffrer ce que le gouvernement leur doit. Ford Motor F.N a indiqué aux investisseurs qu’elle devait se voir rembourser 1,3 milliard de dollars qu’elle a payés en vertu d’une loi de 1977 appelée International Emergency Economic Powers Act, ou IEEPA. General Motors GM.N prévoit de récupérer 500 millions de dollars qu’elle a payés en droits d’importation en vertu de cette loi. Mercedes-Benz MBGn.DE a également déclaré avoir comptabilisé un remboursement prévu dans ses comptes du premier trimestre.

Les entreprises ont comptabilisé ces remboursements estimés à des fins comptables, ce qui a amélioré leurs résultats trimestriels. Elles ont toutefois reconnu ne pas savoir quand elles seraient remboursées, compte tenu de l'incertitude entourant le processus gouvernemental de distribution des paiements.

GM et Ford ont toutes deux déclaré que, comme l'argent n'avait pas encore été reçu, elles n'avaient pas comptabilisé ces paiements comme des flux de trésorerie disponibles, et ne le feraient qu'une fois les fonds effectivement encaissés. Jeudi, le constructeur de Jeep Stellantis a comptabilisé un impact positif d'environ 400 millions d'euros (467 millions de dollars) au premier trimestre, sur la base des remboursements attendus. Cependant, le directeur financier de Volkswagen VOWG.DE , Arno Antlitz, a déclaré aux analystes qu'il était trop tôt pour discuter des remboursements de droits de douane.

Tout remboursement serait mineur par rapport aux coûts annuels de 4 milliards d'euros, a-t-il déclaré.

Le cabinet d'audit Ernst & Young a indiqué dans un document consultatif publié le mois dernier qu'il était acceptable de comptabiliser les remboursements prévus lorsque les entreprises peuvent affirmer leur intention de récupérer les paiements et en estimer raisonnablement le montant.

Trump a déclaré que ces droits de douane constituaient une réponse aux déséquilibres commerciaux persistants des États-Unis et au déclin de la puissance manufacturière américaine, et qu'ils apporteraient des emplois et des investissements au pays.

RISQUE DE RÉACTION NÉGATIVE DE LA PART DE L'ADMINISTRATION TRUMP Les entreprises qui demandent à être remboursées pourraient s’exposer à des représailles de la part de l’administration Trump. Dans une interview accordée à CNBC la semaine dernière, Trump a déclaré qu’il « se souviendrait » des entreprises qui choisissent de ne pas demander de remboursement, sans préciser en quoi cela pourrait leur être profitable.

Sherry House, directrice financière de Ford, a déclaré mercredi que l'entreprise avait le devoir fiduciaire d'intenter une action en justice pour obtenir un remboursement, « simplement dans le but de protéger nos actionnaires et de nous mettre en position de pouvoir recevoir ce remboursement ».

Les complexités tarifaires ne sont qu’une des répercussions de la combinaison de mesures géopolitiques et de politiques intérieures de l’administration Trump qui se répercutent sur l’industrie automobile. Le conflit au Moyen-Orient , qui a débuté fin février avec les frappes aériennes américano-israéliennes contre l'Iran, a fait grimper les coûts de l'énergie et des matières premières dans tous les secteurs industriels. GM a déclaré mardi que les dépenses liées aux matières premières et d'autres hausses de coûts ajouteraient 500 millions de dollars à ce qu'il avait prévu avant le début de l'année.

Aux États-Unis, le retour de l'administration vers les combustibles fossiles a nui à la demande de véhicules électriques, poussant les constructeurs automobiles à annuler des projets de véhicules électriques représentant des dizaines de milliards de dollars. De nombreux constructeurs s'empressent désormais d'ajuster leurs plans de développement de véhicules pour inclure davantage de versions à essence.

Pendant ce temps, les droits de douane de Trump continuent de faire mal. Les taxes prélevées au titre de l'IEEPA ne représentaient qu'une partie du régime tarifaire global affectant les constructeurs automobiles, qui restent soumis à des taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium, les voitures et les pièces expédiées depuis le Mexique et le Canada, ainsi qu'à d'autres prélèvements. En février, Trump a imposé un droit de douane de 10 % pendant 150 jours en vertu de l'article 122 de la loi sur le commerce de 1974 et a lancé des enquêtes sur les surcapacités industrielles chez ses principaux partenaires commerciaux et sur le travail forcé.

GM a déclaré cette semaine que les droits de douane réduiraient ses bénéfices de 2,5 à 3,5 milliards de dollars cette année. Ford a estimé le coût net de ces droits de douane à 1 milliard de dollars.

(1 dollar = 0,8565 euro)