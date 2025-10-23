Les constructeurs automobiles exhortent Trump à ne pas imposer de droits de douane sur les robots et les machines d'usine

Tesla s'oppose aux droits de douane, estimant qu'ils pourraient bloquer la construction de nouvelles usines

Les constructeurs automobiles estiment que les droits de douane ne devraient pas s'appliquer aux robots utilisés dans la production américaine

L'année dernière, environ 40 % des nouveaux robots étaient destinés à la production automobile

Un groupe représentant presque tous les grands constructeurs automobiles a exhorté mercredi l'administration du président Donald Trump à ne pas imposer de droits de douane sur les robots et les machines d'usine.

L'Alliance for Automotive Innovation, qui représente General Motors GM.N , Toyota 7203.T , Volkswagen VOWG.DE , Hyundai

005380.KS et presque tous les autres grands constructeurs automobiles, a exhorté l'administration à ne pas imposer de nouveaux droits de douane après que le département du commerce a ouvert une enquête sur la sécurité nationale le mois dernier . Le gouvernement peut utiliser de telles enquêtes pour imposer des droits de douane. "L'augmentation du coût de l'équipement dans les installations existantes augmentera les coûts de production globaux des constructeurs automobiles, pourrait entraîner des retards de production, des pénuries de véhicules et des prix plus élevés pour les consommateurs américains à un moment où les prix des véhicules neufs atteignent déjà des sommets historiques", a écrit le groupe dans des commentaires rendus publics mercredi.

Le groupe automobile a cité une étude montrant qu'environ 40 % de toutes les installations de robotique et de machines industrielles aux États-Unis en 2024 se trouvaient dans des usines de production automobile. Les constructeurs automobiles ont déclaré que si l'administration imposait des droits de douane, elle devrait exempter les robots utilisés dans la production américaine.

Tesla TSLA.O , qui ne fait pas partie de l'alliance, a séparément appelé l'administration Trump à ne pas imposer de droits de douane, affirmant qu'ils pourraient "saper les investissements, bloquer les nouvelles usines ou les mises à niveau des usines existantes."

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Plusieurs gouvernements étrangers, dont la Chine, le Canada, le Japon, la Suisse et l'Union européenne, ont déposé des commentaires pour s'opposer aux droits de douane.

En outre, les droits de douane et les pénuries entraîneront une hausse des coûts et des prix à la consommation, a averti la National Retail Federation, qui a ajouté que ses membres utilisent de plus en plus la robotique dans les magasins, les entrepôts et les centres de distribution.

La Chambre de commerce des États-Unis a déclaré que certaines machines essentielles n'étaient produites qu'à l'étranger, notamment les équipements de lithographie par ultraviolets extrêmes utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs. Les droits de douane pourraient "saper la capacité nationale de fabrication de semi-conducteurs que l'administration cherche à mettre en place", a déclaré le groupe d'affaires.