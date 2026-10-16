Les constructeurs automobiles chinois misent sur la technologie pour conquérir le marché européen des voitures haut de gamme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les constructeurs automobiles chinois visent le segment haut de gamme, très lucratif, du marché européen

* Les marques mettent en avant le "luxe intelligent" au Salon de l'automobile de Paris

* Les constructeurs automobiles recherchent une croissance à plus forte marge face au ralentissement de leur marché intérieur

par Nick Carey et Christina Amann

Les constructeurs automobiles chinois parient que les automobilistes européens adopteront une nouvelle forme d’automobile haut de gamme axée sur la technologie plutôt que sur l’héritage, des marques telles que l’Avatr de Changan et la Denza de BYD mettant en avant ce qu’elles appellent le "luxe intelligent".

Après avoir rapidement conquis des parts de marché sur le segment grand public européen grâce à des modèles abordables et aux dernières technologies, les constructeurs chinois visent désormais un objectif plus ambitieux: le segment haut de gamme, très lucratif, du continent.

Au Salon de l'automobile de Paris qui s'est tenu cette semaine, les marques chinoises ont présenté des véhicules haut de gamme dotés de systèmes avancés d'aide à la conduite, de fonctions de recharge rapide et d'équipements de confort, dans l'espoir de convaincre les acheteurs de préférer des marques chinoises encore peu connues à des noms de luxe bien établis.

Mais conquérir les acheteurs européens du segment haut de gamme prendra sans doute du temps.

"Il faut être présent sur ce marché suffisamment longtemps pour asseoir sa présence et sa crédibilité", a déclaré Zheng Yeqing, vice-président du constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng 9868.HK , qui s’est implanté en Europe en 2020 et a vu ses ventes y plus que doubler pour atteindre plus de 29.000 voitures au cours des huit premiers mois de 2026. "Cela demande de la persévérance."

Le segment haut de gamme européen est dominé par les marques allemandes BMW BMWG.DE , Mercedes-Benz MBGn.DE et Audi

VOWG_p.DE (filiale de Volkswagen), dont l’héritage de plusieurs décennies pèse bien plus lourd auprès des acheteurs européens qu’en Chine, où les consommateurs accordent davantage d’importance aux caractéristiques technologiques.

Alors que les ventes de véhicules en Chine ont chuté de 20 % au premier semestre 2026 et que la concurrence s’intensifie, les constructeurs automobiles chinois ont de plus en plus besoin des marges que peuvent générer les véhicules haut de gamme.

L’Europe est le terrain d’affrontement tout désigné. Les marques chinoises sont en effet exclues du marché américain, le plus lucratif au monde, tandis que BMW, Mercedes, Audi et Porsche P911_p.DE ont vendu près de 2 millions de véhicules en Europe rien qu’au cours des neuf premiers mois de cette année.

Des marques chinoises telles que Zeekr, filiale de Geely

GEELY.UL , ont déjà grignoté des parts de marché à leurs rivales haut de gamme allemandes en Chine grâce à des modèles moins chers mais dotés de nombreuses fonctionnalités technologiques.

Avatr 000635.SZ a dévoilé à Paris une berline et un SUV électriques haut de gamme dont les prix débuteront à environ 60.000 € (67.400 $) et qui offriront une recharge rapide ainsi que des équipements de confort supplémentaires, notamment un système de massage intégré à chaque siège.

Justin Li, responsable de l’expansion internationale de la marque 100 % électrique, a déclaré qu’Avatr estimait que l’Europe représentait 72 % des ventes de voitures dont le prix dépasse 50.000 dollars en dehors du marché américain.

"Si nous voulons être une marque haut de gamme, si nous ne nous implantons pas en Europe… nous ne réussirons pas vraiment", a déclaré M. Li.

REDÉFINIR LE LUXE?

En général, le lancement d’une voiture haut de gamme allemande s’accompagne d’images célébrant l’héritage de la marque, comme celle d’un artisan du début du XXe siècle façonnant avec soin une élégante moulure en bois.

Les lancements de voitures haut de gamme chinoises à Paris ont été différents.

Lors de la présentation par Aito de quatre SUV électriques, Clifford Kang, vice-président de Seres 602127.SS , représentant la société mère de la marque, a mis en avant sa "technologie intelligente". Une vidéo accompagnant la présentation montrait des véhicules Aito effectuant automatiquement des manœuvres pour éviter des obstacles ou transportant une pile de coupes de champagne pleines sur le capot sans en renverser une goutte.

La philosophie d’Aito, a déclaré M. Kang, est "l’intelligence qui redéfinit le luxe".

Brad Kuntz, associé au sein du cabinet de conseil Grant Thornton Stax, a déclaré que les constructeurs automobiles chinois redéfinissaient la notion de luxe pour certains consommateurs.

"Il y a ce luxe sur mesure à l’ancienne, propre aux voitures européennes d’antan", a-t-il déclaré. "Mais dans l’univers des véhicules électriques, l’élégance s’inscrit davantage dans une démarche technologique."

Les marques haut de gamme européennes surveillent de près ces nouveaux venus.

"Audi aborde avec confiance la concurrence internationale croissante, notamment celle venant de Chine", a déclaré un porte-parole. "Il appartient aux décideurs politiques européens de garantir des conditions de concurrence équitables en Europe."

Les marques haut de gamme telles que Bentley, filiale de Volkswagen, ne semblent pas s’en inquiéter.

Lors du dévoilement de la première voiture électrique de Bentley , le mois dernier, le directeur général Frank-Steffen Walliser a déclaré aux journalistes que le véritable luxe venait du "cœur de l’Europe" et qu’il était irremplaçable.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, un dirigeant d’un grand constructeur automobile chinois a reconnu le défi. "Au fond de moi, je pense qu’il existe encore un fossé entre nous et ces marques de luxe européennes", a-t-il déclaré.

Mais il a ajouté que les constructeurs automobiles chinois devraient être en mesure de rattraper leur retard "d’ici une ou deux décennies".

Pour l’instant, les ventes de véhicules haut de gamme chinois ne représentent qu’une part infime du marché européen, même si elles connaissent une croissance rapide.

Les ventes européennes de Zeekr ont plus que triplé, passant de 3.025 véhicules l’année précédente à 9.525 au cours des neuf premiers mois de 2026. Déjà présent sur 22 marchés européens, Zeekr prévoit de s’implanter sur huit autres cette année, a déclaré Lothar Schupet, directeur général européen de la marque.

"Notre point de départ actuel est très solide et nous allons continuer à accélérer le rythme", a-t-il déclaré.

M. Li, d’Avatr, a indiqué que la marque prévoyait une expansion progressive à travers l’Europe, en commençant par l’Espagne, la Grande-Bretagne et le Danemark en 2027, puis par l’Allemagne et quelques autres pays en 2028.

"Nous n’avons qu’une seule chance de réussir", a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,8904 euro)