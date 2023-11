Les constructeurs auto demandent à Bruxelles une "approche globale" du secteur

(AOF) - "Notre secteur est au milieu de la plus grande transformation depuis plus d'un siècle". C’est ce qu’affirme le président de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea), Luca de Meo, CEO de Renault, en présentant un manifeste et une feuille de route "pour un écosystème de mobilité compétitif", co-signé par les PDG des principaux constructeurs automobiles du continent, à l’adresse du prochain Parlement européen et de la prochaine Commission européenne.

"Notre industrie compte en moyenne huit ou neuf réglementations européennes qui entreront en vigueur chaque année jusqu'en 2030 ; dans certains cas, il s'agit de réglementations contradictoires", dénonce-t-il.

"L'Europe doit de toute urgence adopter une approche globale face aux défis de l'industrie automobile, englobant l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval", souligne Luca de Meo, dénonçant une approche actuelle "axée sur l'empilement des réglementations". "Parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés touchent tous les secteurs : automobile, mines, énergie, infrastructures et au-delà. Si vous regardez nos concurrents mondiaux, vous constaterez qu'ils sont très doués dans ce domaine".

"L'Europe ne doit pas seulement veiller à ce que nous soyons aussi bien équipés que les autres régions, elle doit également veiller à ce que nous soyons compétitifs sur un pied d'égalité", a-t-il ajouté.

"Nous devons collaborer avec les décideurs politiques pour créer les conditions nécessaires à la fabrication d'une gamme diversifiée de modèles zéro émission, y compris de petits véhicules électriques abordables dont la production est rentable en Europe", a précisé Luca de Meo.

Le conseil d'administration de l'Acea a également réélu Luca de Meo pour un second et dernier mandat d'un an en tant que président.