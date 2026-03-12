Les constructeurs auto affichent une perte de $70 mds avec le recul des VE

Les constructeurs automobiles mondiaux ont enregistré plus de 70 milliards de dollars (60,7 milliards d'euros) de dépréciations en 2025, alors qu'ils reviennent sur leurs ambitions en matière de véhicules électriques (VE) avec un marché américain difficile et une guerre des prix en Chine.

Jeudi, le constructeur japonais Honda 7267.T a rejoint la liste des groupes affichant des dépréciations liées aux VE en disant s'attendre à un coût de 2.500 milliards de yens (13,63 milliards d'euros) au cours des prochaines années pour restructurer son activité dans le domaine.

Son directeur général, Toshihiro Mibe, a déclaré que le groupe se concentrerait sur les hybrides, à l'instar de ses concurrents Stellantis, Ford, General Motors et Volkswagen, qui ont également renoncé à leurs ambitions en matière de VE ou lancé de nouveaux modèles à moteur à combustion.

Les constructeurs automobiles traditionnels ont du mal à suivre le rythme des nouveaux entrants, notamment chinois, et ont revu à la baisse leurs objectifs d'électrification en Europe et surtout aux États-Unis, un marché clé où la transition vers les véhicules électriques a fortement ralenti sous la présidence de Donald Trump.

HONDA

Le deuxième constructeur automobile japonais 7267.T a déclaré le 12 mars qu'il s'attendait à perdre 2.500 milliards de yens au cours des prochaines années, en abandonnant notamment le développement de certains modèles de véhicules électriques prévus.

Le groupe a ajouté qu'il s'attendait à perdre jusqu'à 570 milliards de yens pour l'exercice se terminant fin mars, contre une prévision antérieure de 550 milliards de yens de bénéfices.

STELLANTIS

Le constructeur automobile franco-italien STLAM.MI a enregistré le 6 février une dépréciation massive, la plus importante à ce jour, qu'il a justifiée par la réorganisation de sa gamme de produits afin de répondre à la demande des consommateurs et aux nouvelles réglementations sur les émissions aux États-Unis.

Cette dépréciation comprend des paiements d'environ 6,5 milliards d'euros qui devraient être effectués au cours des quatre prochaines années.

FORD MOTOR

Le groupe américain F.N a annoncé en décembre procéder à une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et supprimer plusieurs modèles de véhicules électriques pour se concentrer davantage sur les modèles à essence et hybrides.

GENERAL MOTORS

Le plus grand constructeur automobile américain en termes de ventes GM.N a annoncé en janvier qu'il allait procéder à une dépréciation de 6 milliards de dollars afin de liquider certains investissements dans les véhicules électriques, dont 4,2 milliards liés à des annulations de contrats et à des règlements avec des fournisseurs.

VOLKSWAGEN/PORSCHE

Le premier constructeur automobile européen VOWG.DE a déclaré en septembre dernier qu'il allait subir une perte de 5,1 milliards d'euros avec la refonte en profondeur de la gamme de produits de sa filiale Porsche P911_p.DE , qui a retardé certains modèles de véhicules électriques au profit des hybrides et des voitures à moteur à combustion.

Elle comprenait notamment une charge de dépréciation d'environ 3,5 milliards de dollars.

(Rédigé par Alessandro Parodi ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)