Les constructeurs américains de logements gagnent du terrain après la révélation de la participation de Berkshire Hathaway

15 août - ** Les actions des constructeurs de maisons Lennar et D.R. Horton augmentent avant le marché après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett ait révélé sa participation

** Lennar LEN gagne 3,5%, D.R. Horton DHI ajoute 2,8%

** Berkshire révèle une participation de 1,5 million d'actions dans DHI et une participation accrue dans LEN

** Le conglomérat de Buffett a déclaré qu'il achetait les deux sociétés avant avril, mais la SEC l'a autorisé à garder les achats confidentiels afin que les investisseurs ne puissent pas s'en servir comme monnaie d'échange

** Les cours des actions augmentent souvent après les déclarations de Berkshire, les investisseurs les considérant comme le sceau d'approbation de Buffett

** À la dernière clôture, LEN a augmenté de 0,8% et DHI de 18,3% depuis le début de l'année, comparé au gain de 10,6% de l'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME