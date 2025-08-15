 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les constructeurs américains de logements gagnent du terrain après la révélation de la participation de Berkshire Hathaway
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions des constructeurs de maisons Lennar et D.R. Horton augmentent avant le marché après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett ait révélé sa participation

** Lennar LEN gagne 3,5%, D.R. Horton DHI ajoute 2,8%

** Berkshire révèle une participation de 1,5 million d'actions dans DHI et une participation accrue dans LEN

** Le conglomérat de Buffett a déclaré qu'il achetait les deux sociétés avant avril, mais la SEC l'a autorisé à garder les achats confidentiels afin que les investisseurs ne puissent pas s'en servir comme monnaie d'échange

** Les cours des actions augmentent souvent après les déclarations de Berkshire, les investisseurs les considérant comme le sceau d'approbation de Buffett

** À la dernière clôture, LEN a augmenté de 0,8% et DHI de 18,3% depuis le début de l'année, comparé au gain de 10,6% de l'indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME

Valeurs associées

D R HORTON
163,880 USD NYSE 0,00%
LENNAR RG-A
130,440 USD NYSE 0,00%
