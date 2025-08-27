((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dow, S&P 500, Nasdaq en légère hausse, les petites capitalisations en tête des gains

L'énergie est le secteur le plus performant du S&P 500; le secteur des services aux collectivités est le moins performant

L'indice Euro STOXX 600 augmente d'environ 0,1%

Le dollar recule, l'or est à peine en hausse; le bitcoin augmente, le pétrole brut progresse de ~1%

Le rendement du Trésor américain à 10 ans glisse vers ~4,25%

LES CONSOMMATEURS VOTENT POUR LA VALEUR

Avec une inflation toujours élevée, Jharonne Martis, directrice de la recherche sur la consommation chez LSEG, écrit que les consommateurs ajustent leurs habitudes de consommation.

Alors que les données de LSEG sur les ventes à magasins comparables (SSS) montrent que les marques haut de gamme sont plus performantes, Martis a déclaré, dans un rapport publié plus tôt cette semaine, que "les détaillants desservant les consommateurs à revenus moyens et faibles obtiennent des résultats plus mitigés" Par exemple, Martis indique que Ralph Lauren RL.N a toujours affiché une croissance robuste du SSS bien supérieure à 3,0 % au cours des deux dernières années, "soulignant comment le luxe, l'innovation et la force de la marque continuent de trouver un écho auprès des consommateurs haut de gamme". Selon certains analystes, le fait que Taylor Swift apprécie la marque est également un atout.

En comparaison, les détaillants de masse tels que Macy's

M.N , Target TGT.N et Dollar General DG.N ont enregistré des performances médiocres, "reflétant la prudence persistante des consommateurs et un glissement vers la valeur dans les segments à faible revenu"

Et récemment, Martis écrit que "la recherche de valeur reste forte, même parmi les groupes à revenus élevés"

Elle note que de nombreux consommateurs se tournent vers des détaillants comme Walmart WMT.N ou des détaillants à bas prix, en raison de l'inflation persistante, de la hausse des droits de douane et de l'incertitude économique.

Les baisses de taux - attendues en septembre - pourraient apaiser les inquiétudes, mais Jharonne Martis estime qu'il est peu probable qu'elles inversent totalement les habitudes de consommation prudentes, les consommateurs étant "très sensibles aux prix et aux bonnes affaires". Si la croissance des salaires reste modeste et que les pressions sur les coûts persistent, elle estime que la tendance se poursuivra.

La dernière conférence téléphonique sur les résultats de Walmart a mis en évidence la dynamique des prix. Alors que le distributeur réapprovisionne ses stocks avec des prix incluant les nouveaux droits de douane, Jharonne Martis note qu'il a constaté des augmentations de coûts hebdomadaires, ce qui est "une tendance à la hausse qui devrait se poursuivre au cours des troisième et quatrième trimestres". Bien que Walmart absorbe les coûts dans la mesure du possible, il augmente les prix de certains articles.

Jharonne Martis va jusqu'à dire que "le rapport qualité-prix est devenu un élément central du comportement d'achat", les consommateurs de tous niveaux de revenus étant "de plus en plus attentifs au caractère abordable des produits"

Il s'agit toutefois d'une bonne nouvelle pour les détaillants axés sur la valeur, Martis ayant constaté que les analystes interrogés par LSEG étaient optimistes à l'égard des discounters et des détaillants à bas prix, notamment Costco

COST.O , Walmart, TJX TJX.N et Ross Stores ROST.O .

(Sinéad Carew)

