Les consommateurs soucieux du prix font grimper les bénéfices de Walmart, qui prépare l'acquisition de Vizio pour 2,3 milliards de dollars

Walmart WMT.N a donné le coup d'envoi de la saison des rapports des détaillants américains mardi avec des résultats robustes pour le quatrième trimestre, après que les acheteurs pressés par l'inflation aient afflué dans ses magasins, et a déclaré qu'il achèterait le fabricant de téléviseurs intelligents Vizio VZIO.N pour 2,3 milliards de dollars.

Les actions du géant de la distribution ont augmenté de 6,5 % pour atteindre un record historique de 181,35 dollars, après avoir annoncé des prévisions de ventes annuelles optimistes et une augmentation de 9 % de son dividende, la plus importante depuis plus de dix ans.

Le fait que Walmart se concentre davantage sur les produits d'épicerie que ses rivaux tels que Target TGT.N a constitué un rempart contre le ralentissement général des dépenses discrétionnaires. Walmart attire davantage de clients, même parmi les ménages à revenu élevé, en maintenant les prix des produits d'épicerie à un niveau bas, car sa taille lui donne un pouvoir de transactions sur les fournisseurs, selon les analystes.

L'entreprise a déclaré qu'elle avait proposé beaucoup plus de réductions de prix sur les produits alimentaires dans ses magasins américains au cours du quatrième trimestre, même après des réductions importantes au cours du troisième trimestre. Dans certaines catégories comme l'habillement et les biens durables, les prix sont plus bas qu'il y a un an et même qu'il y a deux ans, a déclaré l'entreprise lors d'une conférence téléphonique.

En outre, ses efforts pour rénover ses grands magasins, élargir sa sélection de marchandises en ligne et offrir plus d'options de ramassage et de livraison, l'ont aidé à réaliser plus de transactions en magasin et en volume et à dépasser les 100 milliards de dollars de ventes mondiales de commerce électronique en 2023 pour la première fois, a déclaré le directeur général de Walmart, Doug McMillon, lors d'une téléconférence.

"Dans tous les pays, nous continuons à voir une clientèle résiliente mais à la recherche de valeur", a déclaré M. McMillon.

Home Depot HD.N a déclaré mardi que les acheteurs limitaient leurs dépenses pour des projets de grande envergure, dans un contexte de hausse des prix des denrées alimentaires et des taux d'intérêt hypothécaires. Il a signalé une baisse plus importante que prévu des ventes au cours du trimestre des fêtes et a prévu une baisse de 1 % des ventes en 2024.

Walmart a fait état d'une hausse de 4 % du total des ventes comparables aux États-Unis, hors carburant, pour son quatrième trimestre clos le 31 janvier, alors que le LSEG estimait cette hausse à 2,91 %. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,80 $ par action, contre des prévisions de 1,65 $ par action.

Pour son exercice fiscal se terminant le 31 janvier 2025, Walmart a déclaré qu'il s'attendait à ce que ses ventes nettes consolidées augmentent de 3 à 4 %, ce qui est largement supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 3,4 %.

Un investisseur de Walmart a déclaré qu'il trouvait les prévisions "conservatrices", mais qu'elles étaient prudentes étant donné que l'économie se trouve dans une phase transitoire, où les tendances inflationnistes ne sont pas stables et fluctuent à la hausse et à la baisse, article par article.

"La rue le reconnaît aujourd'hui en poussant les actions à la hausse", a déclaré Christian Greiner, gestionnaire de portefeuille senior chez ZCM, qui détient des actions Walmart.

L'AVENIR

L'offre proposée par Walmart d'acheter Vizio pour 11,50 dollars par action en espèces est un autre pari sur l'activité publicitaire américaine en plein essor du distributeur, Walmart Connect, qui engrange déjà 3 milliards de dollars de recettes publicitaires annuelles et a vu ses ventes de publicité augmenter de 22 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 janvier.

L'accord assure l'avenir de cette activité à un moment où plusieurs détaillants américains se lancent dans la publicité pour tirer parti de la réduction du volume de données tierces qu'Apple AAPL.O et Google GOOGL.O partagent avec les annonceurs, ont déclaré les analystes.

"L'accord avec Vizio fait passer Walmart Connect du statut de fournisseur de publicité par le biais de magasins et de sites web à celui de fournisseur capable de pénétrer dans les foyers des consommateurs par le biais de la télévision", a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData.

"Cette approche multicanal donne à Walmart beaucoup plus de pouvoir et de portée dans le monde de la publicité et le met sur un pied d'égalité avec des entreprises telles qu'Amazon", a-t-il ajouté.

L'acquisition de Vizio ne donne pas seulement à Walmart des données sur l'audience de milliers de téléviseurs intelligents, mais aussi l'accès au système d'exploitation SmartCast de Vizio, qui diffuse des contenus financés par la publicité sur ses appareils, a déclaré Sensor Tower. Cette activité a généré un chiffre d'affaires d'environ 600 millions de dollars en 2023, selon les analystes de Stephens.

L'opération s'inscrit également dans le cadre des efforts déployés par Walmart pour modifier la composition de ses flux de bénéfices au cours des cinq prochaines années, en prévoyant qu'une plus grande partie de ses bénéfices futurs proviendra d'activités telles que la publicité et les vendeurs tiers sur sa place de marché en ligne.

Le prix de l'offre représente une prime de 47 % par rapport au cours de clôture de Vizio, qui était de 7,82 $ au 12 février, le jour précédant l'apparition d'informations sur les négociations . Les actions de Vizio étaient en hausse d'environ 14,8 % à 10,92 $ mardi.

L'opération devrait avoir un effet légèrement dilutif sur les bénéfices de Walmart au cours de l'exercice 2025, a déclaré Walmart.