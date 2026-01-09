Les conseils des bureaux d'analyse sur Saint-Gobain
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 15:31
"Depuis le début des pre close calls, le titre marque le pas, les investisseurs restent focalisés sur le marché américain du logement et son ralentissement. Pour autant, Saint-Gobain a fait le choix de défendre sa marge et le marché s'en contentera ", estime l'analyste.
Le bureau d'études indique être "globalement convaincu que les changements profonds de ces dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur (profil ESG durable, pricing power fort, amélioration du profil du groupe via des acquisitions et des cessions ciblées)".
UBS abaisse pour sa part sa recommandation sur le titre Saint-Gobain passant à Vendre (au lieu de Neutre) et révise son objectif de cours à 78 E (contre 92 E). L'analyste estime que des vents contraires trop forts pèsent sur les résultats.
" Le potentiel de baisse est jusqu'à 10 % en raison des difficultés croissantes aux États-Unis et d'une reprise européenne trop lente" indique UBS dans son étude.
Rappelons que le groupe s'attend à une reprise progressive pays par pays en Europe, un maintien d'un bon niveau d'activité en Amérique latine et la poursuite de l'érosion modérée du marché de la construction neuve en Amérique du Nord dans un contexte de taux d'intérêt encore élevés et une croissance en Asie Pacifique principalement tirée par l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'intégration de CSR en Australie.
Saint-Gobain vise l'exercice 2025 une marge d'exploitation supérieure à 11,0%
Valeurs associées
|84,4400 EUR
|Euronext Paris
|+2,23%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/01/2026 à 15:31:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Quelque 320.000 foyers restaient privés d'électricité vendredi en France après le passage de la tempête Goretti qui a fait deux blessés graves dans le nord du pays et provoqué l'arrêt du réacteur nucléaire EPR de Flamanville dans la Manche. Un homme de 26 ans a ... Lire la suite
-
Donald Trump a promis vendredi "au moins 100 milliards de dollars" d'investissements au Venezuela des grands groupes pétroliers internationaux, qu'il tente de rallier à sa stratégie de mise sous tutelle du pays pour de nombreuses années. "Au moins 100 milliards ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en légère hausse vendredi après la publication du rapport mensuel officiel sur l'emploi et avant la décision de la Cour suprême sur les droits de douane voulus par le président Donald Trump. Dans les premiers échanges, l'indice Dow ... Lire la suite
-
"La taille et la forme" de tout investissement futur de Stellantis en Europe dépendront des décisions finales de l'Union européenne sur la réglementation du secteur automobile, a dit vendredi le directeur Europe du constructeur automobile. "Les décisions de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer