Les conseils de la semaine du 10 au 14 juillet 2023

Les conseils boursiers de la semaine.

Accor

De nombreux analystes sont redevenus plus positifs sur le titre du numéro un européen de l’hôtellerie. Grâce à la reprise du tourisme mondial, le groupe Accor a récemment revu en hausse ses objectifs annuels. Le taux d'occupation se rapproche désormais du niveau d’avant la pandémie et les prix sont toujours orientés à la hausse. En 2023, la rentabilité devrait s’améliorer. Mais l'action a déjà bien monté. Conservez

Adocia

Sauvé par Sanofi Vendez

Airbus

Le titre navigue tout proche du sommet touché en février 2020, juste avant la crise sanitaire. L’action reste bien orientée, tirée par des indications de production jugées rassurantes par les analystes. En juin, Airbus a livré 72 appareils, soit 20% de plus qu’un an plus tôt, ce qui porte à 316 le nombre d’avions sortis de ses usines au premier semestre. Freiné par les difficultés persistantes rencontrées par sa chaîne de fournisseurs, le géant européen devra encore accélérer la cadence ces prochains mois pour atteindre son objectif annuel de 720 livraisons. Achetez

Argan

Soucieux de rassurer sur sa situation financière, le groupe a indiqué qu'il avait remboursé comme prévu son emprunt obligataire de 130 millions d'euros, émis en juin 2017, à un taux fixe de 3,25%. Par Ailleurs, Argan précise que