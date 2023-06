Les conseils boursiers de la semaine du 29 mai au 2 juin

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Nos conseils sur 19 actions Assystem

Le titre continue de bénéficier de la publication d’un chiffre d’affaires en croissance de 16,4% à périmètre et taux de changes constants au premier trimestre. L’activité d’ Assystem est portée par une demande soutenue et par un bon niveau de recrutement, en avance sur les objectifs annuels fixés par la direction. Achetez

Axa

Des arbitrages profitables Achetez

Bouygues

La dette en question Achetez

Bonduelle

Arrivée d'un nouveau directeur général Conservez

Casino

En procédure de conciliation Vendez

Coface

De bonnes surprises Achetez

Compagnie des Alpes

Un choc inflationniste bien absorbé Achetez

Derichebourg

Les résultats financiers de Derichebourg du premier semestre, arrêtés à fin mars, ont été plombés par la baisse de la demande des aciéristes européens. Les volumes de ferraille commercialisées sont en retrait de 3,7% tandis que les prix se sont repliés de 14%. Sur la période, le groupe affiche un excédent brut d’exploitation en baisse de 21,1%, à 179,2 millions d’euros. Vendez

Euronext

Retombé tout proche du plancher annuel, l'action a été