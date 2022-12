Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Nos conseils sur XX actions Airbus

Le 28 novembre, le titre a plongé de 5,7%, plombé par des rumeurs de retard de production. Selon Reuters, les livraisons 2022 et 2023 pourraient être affectées par des perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement et de la main-d'œuvre. Directeur général d’ Airbus , Guillaume Faury a indiqué qu’il disposera d’une vision plus claire d'ici à la fin du mois. Achetez

ALD

Appel au marché pour financer Leaseplan Souscrivez

Apple

Foxconn, le principal sous-traitant de la marque à la pomme, est confronté à une vague de manifestations en Chine contre la politique zéro Covid. Les observateurs estiment que la production d’Iphone pourrait être menacée à quelques semaines des fêtes de Noël. En septembre, Apple avait déjà admis des perturbations pour la fabrication de l'Iphone 14 en Chine. Le groupe fait actuellement fabriquer plus de 90% de ses produits dans ce pays. Cette dépendance est un facteur de faiblesse. Par ailleurs, la croissance du groupe commence à ralentir. Nous restons négatifs sur le titre pour le moment. Vendez

Dékuple

En deux séances, Dékuple a chuté de 13%, pénalisé par une publication jugée décevante. Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus ont progressé de