Les conseillers des CDC américains recommandent d'étendre le vaccin antipneumococcique aux adultes âgés de 50 à 64 ans

Les conseillers des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont recommandé mercredi d'étendre l'utilisation des vaccins aux adultes âgés de 50 à 64 ans pour les protéger contre les maladies pneumococciques.

Les CDC recommandent actuellement à tous les enfants de moins de 5 ans et à tous les adultes de 65 ans ou plus de se faire vacciner contre cette maladie.

La vaccination est également recommandée pour certains enfants et adultes présentant certaines pathologies.

Le comité consultatif sur les pratiques de vaccination de l'agence a voté par 14 voix contre une en faveur de l'extension de l'utilisation du vaccin à tous les adultes âgés de 50 ans ou plus.

Plus tôt dans la journée, le groupe de travail du CDC a soutenu l'utilisation du vaccin dans la même cohorte d'adultes.

Le directeur du CDC doit approuver la recommandation avant que les vaccins puissent être mis à disposition.

Les vaccins de Merck MRK.N et de Pfizer PFE.N sont actuellement disponibles sur le marché américain.

Merck propose trois vaccins antipneumococciques approuvés, dont Vaxneuvance pour les personnes âgées de six semaines et plus et Pneumovax 23 pour les adultes de plus de 50 ans et les personnes âgées de deux ans et plus.

En juin, l'autorité sanitaire américaine a approuvé le vaccin de nouvelle génération de Merck, Capvaxive, pour les adultes de 18 ans et plus, qui aide à produire une réponse immunitaire contre les 21 sérotypes de la bactérie.

Le Prevnar 20 de Pfizer est approuvé pour les adultes de 18 ans et plus et protège contre 20 sérotypes. Il est également approuvé pour les nourrissons âgés de six semaines à 17 ans.

Les maladies à pneumocoques peuvent provoquer des infections dans plusieurs parties du corps, y compris la pneumonie, et se propagent par contact direct avec les sécrétions respiratoires telles que la salive ou le mucus.

Les enfants de moins de cinq ans et les adultes de 65 ans et plus courent un risque accru de contracter la maladie.