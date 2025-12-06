Les conseillers de Robert F. Kennedy Jr. suppriment les recommandations relatives au vaccin contre l'hépatite B pour la plupart des enfants, ce qui constitue un changement de politique majeur

Les conseillers en matière de vaccins nommés par Kennedy reviennent sur une recommandation vieille de plusieurs décennies

Les États-Unis recommandent la vaccination universelle contre l'hépatite B depuis 1991

Une minorité de membres soutient que le changement n'est pas étayé par des données

Les conseillers américains en matière de vaccins ont supprimé vendredi une recommandation de longue date selon laquelle tous les nouveau-nés américains devraient être vaccinés contre l'hépatite B. Il s'agit d'une victoire politique majeure pour le ministre de la santé, Robert F. Kennedy Jr, qui, selon les experts en maladies, annulera des décennies de progrès en matière de santé publique.

Le comité a recommandé l'administration d'une dose à la naissance uniquement pour les enfants dont la mère a été testée positive au virus ou dont le statut est inconnu, remplaçant ainsi la recommandation universelle de 1991 visant à protéger tous les enfants des infections par l'hépatite B.

Pour la grande majorité des enfants dont la mère est testée négative pour le virus, le comité a déclaré que les parents devraient consulter leurs prestataires de soins de santé pour savoir si et quand commencer la série de trois vaccins et a recommandé que la première dose soit administrée au plus tôt à l'âge de deux mois.

LES EXPERTS EN SANTÉ PUBLIQUE DÉCRIENT CETTE DÉCISION

Des experts en santé publique et des groupes médicaux, dont l'American Medical Association, ont décrié cette décision, estimant qu'elle créait des obstacles au vaccin et qu'elle était en contradiction avec des décennies de preuves de son innocuité et de son efficacité.

Les infections par l'hépatite B, qui peuvent entraîner de graves maladies du foie, ont chuté de près de 90 % aux États-Unis, passant de 9,6 pour 100 000 avant la généralisation de la vaccination à environ 1 pour 100 000 en 2018.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention), actuellement dirigés par Jim O'Neill, un directeur intérimaire nommé par Kennedy et qui n'est pas un scientifique, s'appuieront sur les recommandations de la commission pour définir les orientations en matière de santé publique aux États-Unis.

Ces recommandations ont une incidence sur la couverture de l'assurance maladie aux États-Unis et jouent un rôle clé dans l'aide apportée aux médecins qui choisissent les vaccins appropriés pour leurs patients. L'association professionnelle des assureurs a déclaré qu'elle continuerait à couvrir le vaccin.

"Le vaccin est incroyablement sûr et a eu un impact positif historique sur la santé publique depuis sa création. Revenir sur l'initiative visant à protéger tous les enfants conduira presque certainement à une augmentation des cas d'hépatite B dans tout le pays", a déclaré le Dr Richard Rupp, professeur de pédiatrie à l'université du Texas Medical Branch.

L'Académie américaine de pédiatrie a déclaré qu'elle continuait à soutenir l'administration du vaccin à la naissance.

L'hépatite B se transmet principalement par le sang, le sperme ou certains autres fluides corporels et peut se propager par contact étroit avec des personnes qui ne savent pas qu'elles sont infectées, comme les soignants ou les amis.

LES PARENTS ONT LE CHOIX

L'accent mis par le comité sur le choix des parents - un principe clé du mouvement anti-vaccins auquel Kennedy a participé pendant des décennies - ne tient pas compte du rôle que jouent déjà les parents dans le choix des vaccins pour leurs enfants, selon les experts en santé publique.

le Dr Demetre Daskalakis, qui a démissionné en août du CDC en tant que directeur du Centre national pour l'immunisation et les maladies respiratoires, a déclaré dans un courriel: "Cela signalera aux cliniciens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le vaccin - ce n'est pas le cas - et qu'il y a des risques de responsabilité".

Les fabricants de vaccins contre l'hépatite B, Merck

MRK.N , Sanofi SASY.PA et GSK GSK.L , ont défendu l'innocuité de leurs produits, Merck se déclarant profondément préoccupé par le vote. Les actions de Merck ont clôturé en baisse de 1,2 % vendredi, tandis que GSK a terminé en baisse de 0,3 % et que les actions de Sanofi, cotées en bourse aux États-Unis, ont terminé en hausse de 1,3 %.

L'Organisation mondiale de la santé recommande que tous les bébés soient vaccinés contre l'hépatite B dès que possible après la naissance, puis qu'ils reçoivent deux ou trois doses de vaccin à au moins quatre semaines d'intervalle. Elle affirme que 95 % des nouveau-nés infectés développeront une hépatite chronique.

KENNEDY A REMODELÉ LA POLITIQUE VACCINALE

En juin, M. Kennedy, qui a fondé le groupe anti-vaccins Children's Health Defense, a licencié les 17 experts indépendants qui composaient le comité et les a remplacés par un groupe qui soutient largement son point de vue, dans le cadre d'une initiative visant à réformer la politique américaine en matière de vaccins.

Il s'agit du changement le plus radical qu'il ait opéré depuis sa prise de fonction, qui comprend l'abandon des recommandations générales concernant le vaccin COVID, la réduction du financement des vaccins à ARNm et la recommandation aux mères enceintes de ne pas prendre de Tylenol, affirmant sans preuve scientifique que des études suggèrent un lien avec l'autisme.

La présidente de Children's Health Defense, Mary Holland, a applaudi ce changement, estimant que la recommandation universelle était erronée et remettant en cause la valeur du vaccin pour tous les nourrissons.

Plusieurs législateurs américains ont déclaré que Kennedy et le président Donald Trump seraient responsables de la réintroduction d'infections et de maladies pour lesquelles il existe un vaccin dont la sécurité et l'efficacité sont bien établies.

"En tant que médecin spécialiste du foie ayant traité des patients atteints d'hépatite B pendant des décennies, je pense que cette modification du calendrier vaccinal est une erreur", a déclaré le sénateur républicain Bill Cassidy, dont le vote a contribué à confirmer la nomination de M. Kennedy à ce poste. Il a exhorté le directeur du CDC, M. O'Neill, à maintenir les recommandations actuelles.

LA COMMISSION CRITIQUE LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

De nombreux membres de la commission de Kennedy ont critiqué le vaccin, le jugeant dangereux, malgré des décennies de preuves du contraire.

"Les gens devraient être très, très méfiants lorsqu'on leur dit que quelque chose est sûr, en particulier un vaccin", a déclaré Retsef Levi, mathématicien au Massachusetts Institute of Technology, membre de la commission.

Ils ont également déclaré que la recommandation universelle des États-Unis n'était pas en phase avec les pays pairs, en particulier le Danemark.

Après l'annonce, M. Trump a signé un décret ordonnant à son administration d'envisager d'aligner les pratiques de vaccination sur celles des "pays développés comparables". Sur les réseaux sociaux, il a qualifié de "ridicule" le calendrier vaccinal actuel des États-Unis.

Adam Langer, expert en maladies au CDC depuis près de 20 ans, a déclaré lors de sa présentation que les États-Unis ne sont pas comparables au Danemark, qui compte 6 millions d'habitants et dispose d'un système de santé universel et d'un dépistage plus approfondi du virus.

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la plupart des pays européens ne recommandent pas de dose universelle à la naissance, mais en recommandent une à l'âge de deux ou trois mois. Seuls le Danemark, la Finlande, la Hongrie et l'Islande conseillent la vaccination contre l'hépatite B à un groupe sélectif.

La commission a également voté pour recommander aux parents de tester les anticorps de l'hépatite B chez leurs enfants avant de décider de leur administrer d'autres vaccins. Selon la recommandation supprimée, la dose de naissance est suivie de deux autres vaccins, à un ou deux mois et à six ou dix-huit mois. Le comité n'a pas proposé de nouveau calendrier pour les vaccins suivants.

Deux membres du comité se sont fermement opposés à ces changements et à ce que les médecins soumettent les enfants à des tests de réponse immunologique qui n'ont pas été étudiés. "Nous verrons davantage d'enfants, d'adolescents et d'adultes infectés par l'hépatite B", a déclaré Joseph Hibbeln, ancien responsable des Instituts nationaux de la santé au sein de la commission.