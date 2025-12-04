Les conseillers de Robert F. Kennedy Jr. reportent le vote sur l'abandon de la recommandation relative au vaccin contre l'hépatite B, un changement politique majeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vote est reporté en raison de la modification de la formulation des questions de vote

La recommandation de 1991 de vacciner tous les bébés à la naissance a permis de réduire les infections de 95 %

Les fabricants de vaccins contestent l'affirmation du comité selon laquelle l'innocuité du vaccin n'a pas été prouvée

Le comité estime que seuls les bébés dont la mère est positive à l'hépatite B devraient être vaccinés

(Ajout des détails de la réunion au paragraphe 3 et du contexte en tête de page) par Mariam Sunny et Michael Erman

Les conseillers en matière de vaccins de Robert F. Kennedy Jr. ont reporté jeudi à vendredi un vote qui pourrait mettre fin à la recommandation américaine de vacciner tous les enfants contre l'hépatite B, ce qui constituerait le changement de politique vaccinale le plus important jamais opéré par le secrétaire d'État à la santé.

Depuis 1991, les États-Unis recommandent l'administration d'une dose de vaccin contre l'hépatite B juste après la naissance, ce qui, selon les études, a permis de réduire les taux d'infection de 95 % . La première dose est suivie de deux autres, entre 1 et 2 mois et entre 6 et 18 mois.

Lors d'une réunion inhabituelle, le comité de conseillers des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies a entendu des présentations qui remettaient en question la politique de la dose à la naissance, la jugeant dangereuse. Certains participants ont toutefois déclaré que le fait de ne pas l'administrer aurait pour conséquence que les enfants développeraient des infections à vie pouvant entraîner la mort. Un membre de la commission a déclaré que la formulation sur laquelle ils doivent voter a été modifiée trois fois.

De nombreux membres du comité, qui a été entièrement reconstitué par M. Kennedy après qu'il a renvoyé les 17 experts indépendants précédents en juin, partagent les opinions anti-vaccins du secrétaire d'État à la santé.

Jeudi, le CDC a publié le texte du vote du comité consultatif, proposant que seuls les enfants nés de mères dont le test de dépistage de l'hépatite B est positif soient recommandés pour recevoir le vaccin.

Pour la plupart des autres enfants, les parents, en consultation avec les prestataires de soins de santé, devraient décider si et quand commencer la série de vaccins, selon la proposition. Elle conseille aux parents qui choisissent de retarder la vaccination d'administrer la première dose au plus tôt à l'âge de deux mois.

La commission prévoit également de voter sur le dépistage des anticorps de l'hépatite B chez les enfants avant de décider d'administrer les vaccins suivants.

Au cours de la réunion, Cynthia Nevison, climatologue et consultante auprès des CDC, a déclaré que le risque de transmission de l'hépatite B à des enfants en bonne santé avait été surestimé. Mark Blaxill, homme d'affaires et membre du personnel du CDC, qui a dirigé le groupe anti-vaccin SafeMinds, a présenté une étude sur la sécurité du vaccin, concluant que les preuves de son innocuité étaient limitées.

L'Organisation mondiale de la santé recommande que tous les bébés reçoivent le vaccin contre l'hépatite B dès que possible après la naissance, suivi de deux ou trois doses à au moins quatre semaines d'intervalle.

"Je considère la dose néonatale à la naissance comme un filet de sécurité", a déclaré Cody Meissner, membre de la commission, ajoutant que les preuves d'une immunité à vie contre l'hépatite B à l'issue de la série de vaccinations sont très solides.

LES EXPERTS S'INTERROGENT SUR L'IMPORTANCE DU RISQUE

Plusieurs experts en maladies infectieuses se sont inquiétés du fait que le comité mettait l'accent sur le risque potentiel du vaccin, tandis que certains employés du CDC ont contesté le manque de preuves en faveur de cette initiative et ont mis en doute la qualité des études présentées.

Certains ont demandé pourquoi le comité soulevait la question d'un vaccin dont l'innocuité et l'efficacité sont reconnues depuis longtemps chez les nourrissons et qui prévient un virus pouvant entraîner une grave maladie du foie.

Les fabricants de vaccins Sanofi SASY.PA , Merck MRK.N et GSK GSK.L ont défendu leurs produits comme étant sûrs. Les actions de ces trois sociétés ont clôturé en baisse jeudi.

"À l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve crédible indiquant un risque pour la sécurité des vaccins actuels", a déclaré Ayman Chit, responsable des vaccins pour l'Amérique du Nord chez Sanofi.

Selon Demetre Daskalakis, ancien directeur du National Center for Immunization and Respiratory Diseases du CDC, les trois doses du vaccin sont nécessaires pour développer une immunité durable et une protection après la baisse des niveaux d'anticorps.

La recommandation d'administrer une dose universelle d'hépatite B à la naissance a été mise en œuvre en 1991 après que des stratégies de vaccination ciblées et fondées sur le risque n'aient pas réussi à prévenir la transmission périnatale et la transmission de l'hépatite B pendant la petite enfance. À l'époque, près de 20 000 bébés et enfants étaient infectés chaque année aux États-Unis, et la plupart des infections n'étaient diagnostiquées que plus tard dans la vie, souvent après l'apparition d'un cancer du foie ou de lésions hépatiques importantes.

"L'abandon de la vaccination universelle contre l'hépatite B privera les familles d'une chance de protéger leurs bébés contre le cancer", a déclaré Noel Brewer, ancien membre de la commission.

Le sénateur américain Bill Cassidy de Louisiane, un médecin républicain qui a joué un rôle déterminant dans la confirmation de M. Kennedy au poste suprême de la santé, a déclaré sur X que la commission était "totalement discréditée. Elle ne protège pas les enfants."

DE LOURDES CONSÉQUENCES

M. Kennedy, qui a fondé l'organisation anti-vaccins Children's Health Defense et a participé à des procès contre des fabricants de médicaments avant de prendre ses fonctions en janvier, a déjà supervisé plusieurs changements politiques controversés.

Sous sa direction, de larges recommandations pour que les Américains se fassent vacciner contre le COVID-19 ont été abandonnées, en plus de recommander de séparer le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole de celui contre la varicelle pour les moins de 4 ans, d'ajouter de nouvelles exigences pour les essais de vaccins et de réduire les fonds alloués aux vaccins à base d'ARNm.

Le comité conseille le CDC sur les recommandations à adopter. Ces recommandations ont une incidence sur la couverture de l'assurance maladie aux États-Unis et jouent un rôle essentiel en aidant les médecins à choisir les vaccins appropriés pour leurs patients.

Les recommandations relatives à la prise de décision clinique partagée, comme l'a proposé le comité, peuvent généralement être couvertes par les assureurs maladie, mais ces politiques tendent à réduire la vaccination par rapport à une recommandation en faveur des inoculations, selon les experts.

Le comité consultatif sur les vaccins remanié par M. Kennedy a rompu avec des normes établies de longue date visant à garantir la rigueur scientifique et le consensus, en permettant à des non-scientifiques de s'exprimer sur des questions clés.

Blaxill, un homme d'affaires et parent d'une fille autiste qui a été choisi comme conseiller du CDC, a fait une présentation sur les vaccins contre l'hépatite B. Il a déjà affirmé que la "survaccination" était à l'origine de l'autisme, ce qui est contraire à la science établie.